La Juventus in queste settimane dovrà lavorare sul mercato non solo per trovare i rinforzi giusti e migliorare la qualità della rosa, ma anche alleggerirla considerando che ci sono vari giocatori che non sono più considerati parte del progetto sportivo bianconero.

Potrebbero partire soprattutto gli elementi con ingaggio importante come ad esempio Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il terzino brasiliano dopo diverse stagioni a Torino potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Per quanto riguarda invece il centrocampista si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra.

Diversa è la situazione del gallese, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers ma che non dovrebbe essere riscattato dalla società scozzese: Ramsey si è trasferito in prestito a gennaio, ma l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione non agevola una sua conferma in Scozia. Inoltre anche in questi mesi non sono mancati per lui alcuni infortuni muscolari, come già era capitato nell'esperienza professionale alla Juve. Di conseguenza il suo ritorno a Torino a giugno è una possibilità concreta.

In estate poi la Juventus cercherà di trovare una società pronta a investire sul suo cartellino. Si era parlato di un interesse anche di diverse società inglesi a gennaio, ma il problema rimane l'ingaggio importante che guadagna il centrocampista.

Il centrocampista Ramsey è in prestito ai Glasgow Rangers

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Aaron Ramsey difficilmente sarà riscattato dai Glasgow Rangers. La società scozzese non può garantire l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna, inoltre nelle ultime settimane il gallese non ha dato grandi garanzie dal punto di vista dell'affidabilità muscolare, con alcuni infortuni, come già era capitato nell'esperienza professionale alla Juventus.

Arrivato a Torino nell'estate 2019 senza dover pagare alcun prezzo di cartellino dall'Arsenal, il gallese non ha mai inciso secondo le aspettative, soprattutto a causa degli infortuni muscolari. Le migliori prestazioni le ha avute con Maurizio Sarri, ma poi sia con Pirlo che nella prima parte di stagione con Allegri non è riuscito a dare un contributo importante.

Il suo contratto scade a giugno 2023 e la Juventus potrebbe anche valutare una rescissione consensuale, in modo da risparmiare diversi milioni sul monte ingaggi.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus se dovesse riuscire ad alleggerire il monte ingaggi in maniera importante avrebbe poi una somma notevole da investire su centrocampo e settore avanzato, ossia i settori che hanno più bisogno di rinforzi.

A tal riguardo piacciono Jorginho del Chelsea, per il settore avanzato i preferiti sembrano essere Nicolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.