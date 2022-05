Sono passate alcune settimane dalla rottura definitiva tra Paulo Dybala e la Juventus. Da quel giorno in cui le parti non hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, è la "Joya" uno dei nomi più caldi del calciomercato. Tante società avrebbero preso contatti con il suo agente che sta cercando di capire quale sia l'offerta giusta per il proprio assistito.

Calciomercato Inter, il colpo Dybala sarebbe in canna

Negli scorsi giorni si era parlato di interessamenti della Premier League, con il Tottenham di Paratici e Conte sulle tracce dell'argentino insieme all'Arsenal, più datate invece le voci sull'Atletico Madrid che avrebbe voluto Dybala per sostituire il partente Luis Suarez per un attacco tutto tecnica e fantasia con Griezmann e Joao Felix.

In Italia invece, soprattutto negli ultimi giorni, sembra essere entrata in corsa la Roma. Mourinho e i Friedkin lo vorrebbero per avere un nuovo giocatore di punta e soprattutto una spalla di altissimo livello per Tammy Abraham che al primo anno in giallorosso ha fatto faville. Difficile però che sia l'Olimpico il prossimo stadio di Dybala, l'Inter infatti sarebbe in netto vantaggio sulla concorrenza per ingaggiare l'ormai ex Juventus.

Le possibili cifre dell'accordo Inter-Dybala

Beppe Marotta è un grande estimatore dell'attaccante, fu lui a portarlo alla Juventus quando giovanissimo iniziava a incantare con con la maglia del Palermo. Il dirigente poi ha lasciato i bianconeri per approdare nella Milano nerazzurra, ma ha sempre tenuto d'occhio la situazione.

Una volta capito che Dybala avrebbe lasciato la Vecchia Signora è stato tra i primi a muoversi per il suo pupillo che andrebbe a infoltire l'attacco di Simone Inzaghi.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, Dybala avrebbe rifiutato tutti i corteggiatori dando priorità all'Inter, ed è da qui che nascerebbe il grande vantaggio degli ex Campioni d'Italia nella corsa all'argentino.

L'accordo economico non dovrebbe rappresentare un problema: si parla di un'offerta per un contratto da 6 milioni più bonus a stagione per quattro anni che sarebbe già stata accettata dal calciatore.

Cosa manca quindi per l'approdo di Dybala all'Inter? Forse solo qualche incastro per creare lo spazio salariale giusto alla voce stipendi del bilancio nerazzurro.

A questo proposito la società si sta già muovendo per abbassare il monte ingaggi: i cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez dovrebbero entrambi partire con un bel risparmio per il club visto che i due sono fra i più pagati dell'intera rosa agli ordini di Simone Inzaghi.