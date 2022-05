Si avvicina l'ultima giornata di campionato di Serie B: il Crotone, già aritmeticamente retrocesso, affronta in casa il Parma: gli squali proveranno a mantenere l'imbattibilità storica contro la formazione emiliana e a concludere con un risultato positivo la stagione.

La gara, in programma venerdì 6 maggio (alle ore 18:15) avrà fra gli assenti l'ex attaccante rossoblù Nwankwo Simy. Il calciatore nigeriano dei Ducali è stato squalificato dopo la penultima giornata di campionato giocata al "Tardini".

Simy salta la gara di Crotone

Ceduto in estate dal Crotone alla Salernitana, l'attaccante Nwankwo Simy non ha saputo ambientarsi al club campano, siglando una sola rete nel girone d'andata in Serie A.

Ancor peggiore il girone di ritorno con il Parma, con una sola rete messa a segno e tanta panchina. Nella 38^ giornata di Serie B 2021-2022 il calciatore non sarà della sfida contro la sua ex squadra.

Al centravanti nigeriano il Giudice Sportivo ha inflitto un turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata a causa delle proteste effettuate, dalla panchina, nel finale di gara contro l'Alessandria. Tale provvedimento disciplinare impedirà al calciatore di essere tra i disponibili per la sfida contro il Crotone.

Crotone imbattuto contro il Parma

La sfida dell'Ezio Scida tra Crotone e Parma rappresenterà il quarto confronto storico tra le due squadre. Nel girone d'andata gli squali sono riusciti a pareggiare (1-1) al "Tardini".

Negli altri due confronti, andati in scena nel torneo di Serie A 2020-2021, i rossoblù hanno vinto entrambi i match, passando per 2-1 all'Ezio Scida e vincendo anche in trasferta per 4-3.

Crotone, il sostegno dell'ex Calil

Il Crotone si appresta a tornare in Serie C dopo 13 anni, era la stagione 2008-2009 quando la squadra ottenne la sua ultima promozione in Serie B.

In quella circostanza fu determinante la rete dell'attaccante brasiliano Caetano Calil, che proprio in questi giorni è tornato a parlare della squadra calabrese: "Dispiace per l’esito di questa stagione, sicuramente la retrocessione è inaspettata, lo è stato per chi vive da fuori il Crotone, per i tifosi e penso anche per la stessa società.

Cosa non ha funzionato? Credo ad una serie di fattori. Il Crotone dovrà ora ripartire dall'amore dei tifosi. Non sarà facile, ma i rossoblù potranno farcela. I tifosi rossoblù sono da sempre il cuore di questa squadra, dovranno sostenere sempre per aiutare il Crotone a ritornare in Serie B".