L'Inter starebbe valutando le possibili cessioni dei centrocampisti Sensi e Vidal. Il primo è stato spesso colpito da infortuni che ne hanno condizionato il rendimento, anche nell'attuale esperienza in prestito alla Sampdoria. Il cileno, invece, ha una carta d’identità che parla chiaro: 34 anni e un contratto di 7,8 milioni a stagione: situazioni che incentiverebbero i nerazzurri a cederlo.

Il piano sarebbe cederli entrambi per alleggerire il monte ingaggi e puntare su centrocampisti più giovani: Frattesi e Asllani sarebbero i nomi più gettonati negli ultimi giorni.

Frattesi potrebbe trasferirsi all’Inter

È ormai da un anno che il nome di Davide Frattesi viene accostato a all’Inter. Il centrocampista in forza al Sassuolo è stato il perno inamovibile del centrocampo di Alessio Dionisi, che lo ha impiegato sul centro-destra, affiancandogli un regista tra Maxim Lòpez e Matheus Henrique. Quest'anno Frattesi ha disputato 35 partite di Serie A, realizzando 4 reti e altrettanti assist. Non è forse ancora ai livelli di Nicolò Barella (3 gol e 12 assist stagionali), ma sotto la guida di Inzaghi potrebbe trasformarsi in un giocatore dalle caratteristiche più offensive, senza comunque snaturare il suo ruolo di “tuttocampista”. Nella mediana nerazzurra sarebbe l’uomo ideale per le rotazioni con Barella, che tra gli impegni di Champions e campionato avrà bisogno di una valida alternativa per riposare.

Il prezzo per la mezzala neroverde si aggirerebbe intorno ai 25 milioni, alla finestra per lui ci sarebbero anche Juventus, Roma e Borussia Dortmund pronte a inserirsi nella trattativa.

Kristjan Asllani sarebbe stato scelto come vice-Brozovic

Da segnalare anche il presunto interessamento per il vent'enne Asllani, maturato calcisticamente nell’Empoli di Andreazzoli, che gli ha concesso molte occasioni per mettersi in mostra.

Fiducia ripagata con prestazioni solide, che lasciano intravedere un buon potenziale, da sviluppare eventualmente a fianco di Brozovic, che potrebbe fargli da "chioccia" per facilitarne l’inserimento in rosa.

Agli uomini di mercato interisti piacerebbe anche un compagno di squadra di Kristjan Asllani, ossia Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli.

Per assicurarsi questo eventuale doppio colpo, Marotta e Ausilio starebbero lavorando a una serie di contropartite tecniche (Radu e Esposito) per ridurre al minimo l’esborso cash.

Gli altri nomi per il centrocampo: Lucien Agoumé e Khéphren Thuram

La prossima stagione Inzaghi potrebbe riaccogliere in prima squadra Agoumé, di ritorno dal prestito in Francia allo Stade Brestois 29, che milita in Ligue 1. Il giovane centrocampista si è formato nelle giovanili dell’Inter ed era stato lanciato da Antonio Conte, che lo aggregò alla prima squadra facendogli assaggiare il campo di San Siro col contagocce. Non è escluso che nella prossima estate Inzaghi voglia inserirlo in pianta stabile in prima squadra.

Anche Khéphren Thuram del Nizza sarebbe stato seguito. Si tratta del figlio minore del campione del mondo 1998 francese Lilian Thuram. Anche suo fratello Marcus era stato monitorato dall’Inter, quando l’anno passato si pensò al suo nome per sostituire Lukaku. Keépheren è un giocatore della stazza di 191 cm e apporterebbe quel surplus di fisicità di cui è carente il centrocampo interista. Il suo valore si aggira sui 20 milioni.