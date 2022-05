Una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato sarà con ogni probabilità l'Inter, pronta a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per essere competitivi sia in Italia che in Europa, pur dando un occhio al bilancio. Per farlo si proverà a sondare il terreno per quelle che saranno occasioni di mercato in uscita dai top club europei. Tra questi c'è Ilkay Gundogan, non ritenuto incedibile dal Manchester City, con Pep Guardiola che ha tante alternative in quella zona del campo.

Anche il Milan si sta muovendo sul mercato per la prossima estate.

I rossoneri vogliono alzare l'asticella anche in campo europeo e serve inevitabilmente rivoluzionare il reparto avanzato. Nel 4-2-3-1 servono alternative di livello sulla trequarti e il nome nuovo finito nel mirino sarebbe quello di Josip Brekalo, in prestito al Torino in questa stagione.

Inter su Gundogan

L'Inter è pronta a rivoluzionare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Gli unici sicuri della permanenza, salvo proposte fuori mercato, sono i tre titolarissimi Barella, Brozovic e Calhanoglu. Andranno via Arturo Vidal e Matìas Vecino, ma anche Roberto Gagliardini e Stefano Sensi sono in odore di cessione. Questo vuol dire, dunque, che la società nerazzurra dovrà completamente ribaltare il reparto e tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Ilkay Gundogan.

Il centrocampista tedesco ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Proprio per questo i Citiziens sarebbero disposti a discutere della sua cessione a una cifra contenuta rispetto al passato.

Il classe 1990, d'altronde, non è un titolarissimo e in questa stagione ha collezionato 26 presenze in Premier League, mettendo a segno sei reti e collezionando quattro assist.

I Citiziens avrebbero anche provato a inserire in un'offerta per Bastoni, ma l'Inter considera il difensore incedibile o quasi, visto che lo valuta oltre 60 milioni di euro. Per quanto riguarda Gundogan, Ausilio e Marotta non vorrebbero andare oltre una proposta di 15-20 milioni di euro più bonus.

Milan su Brekalo

Anche il Milan è pronto a rinforzarsi per la propria estate.

Si cercano rinforzi sulla trequarti, visto che Diaz non ha dato garanzie e serve un'alternativa di livello a Leao e sulla destra. Il nome finito nel mirino dei rossoneri sarebbe quello di Josip Brekalo, il quale ha lasciato intendere di non voler restare al Torino, che non lo riscatterà dal Wolfsburg. Maldini e Massara potrebbero portarlo all'ombra del Duomo per 10-11 milioni di euro e con il Toro potrebbe esserci uno scambio indiretto. I granata, infatti, per sostituirlo vorrebbero Junior Messias, che dovrebbe essere riscattato dal Crotone per 5,5 milioni.