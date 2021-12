La Salernitana dovrà cambiare proprietà entro il 31 dicembre, è questo il limite fissato dalla Figc per scongiurare l'esclusione del club campano dal torneo di Serie A. Un termine ultimo che, se non rispettato, potrebbe portare a una rivoluzione nel mercato di gennaio, con diversi calciatori che potrebbero svincolarsi e altri che potrebbero fare ritorno ai club di appartenenza per fine prestito. Tra questi a cambiare maglia potrebbe essere anche Nwankwo Simy, attaccante che in estate si è trasferito alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto dal Crotone.

Crotone, Simy potrebbe tornare in rossoblù

Dopo cinque stagioni e la sopraggiunta retrocessione del Crotone in Serie B, in estate le strade tra il club calabrese e Nwankwo Simy si sono separate. La punta nigeriana, miglior marcatore di sempre della storia del club rossoblù in massima serie, è stata ceduta dopo una lunga trattativa a titolo temporaneo con obbligo di riscatto alla Salernitana. In questo torneo un problema di ambientamento lo ha portato a raccogliere 12 presenze con un solo gol segnato, dopo le 20 reti dell'annata precedente.

Nel prossimo torneo la Salernitana avrebbe dovuto comunque riscattare la punta, come da comune accordo, ma l'eventuale esclusione dalla Serie A potrebbe riportarlo a vestire i colori rossoblù.

Un ritorno, quello di Simy, che sicuramente riaccenderebbe l'entusiasmo di una piazza in lotta per non retrocedere dalla Serie B, un ritorno che farebbe felice il tecnico Francesco Modesto e potrebbe rappresentare un "colpo grosso" dei rossoblù nella lotta per non retrocedere.

Le incognite per il futuro

L'eventuale esclusione della Salernitana dalla Serie A andrebbe anche a rimescolare le carte in tavola nei vari tornei professionistici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Serie A andrebbe a prevedere una riduzione delle retrocessioni, situazione che influenzerebbe le promozioni dalla Serie B al massimo torneo. Anche la Serie C ne verrebbe influenzata, con la Salernitana che sarebbe probabilmente costretta a ripartire proprio da questa categoria. Ad oggi tutto rimane in bilico, anzi un cauto ottimismo sembrerebbe emergere da Salerno, dove nelle ultime ore sarebbero arrivate due offerte di acquisto della società.

Non dovrebbero invece esserci ulteriori proroghe sul termine ultimo, identificato dal 31 dicembre 2021, una data entro la quale si dovrebbero avere certezze in un senso o nell'altro.