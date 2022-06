Puntellare la rosa a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, per rimanere ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di crescita in Europa. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore. In ottica attacco, nonostante l'arrivo di Origi, i rossoneri sarebbero ritornati su Luka Jovic, attaccante serbo in forza al Real Madrid che sarebbe ormai pronto a lasciare la Casa Blanca. Visto il pochissimo minutaggio e il ruolo marginale nel progetto di Carlo Ancelotti, il bomber serbo vorrebbe cambiare aria e rimettersi in gioco in una nuova realtà europea.

Il club di Florentino Perez potrebbe aprire al prestito ma con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro.

Milan e Fiorentina, interesse per Jovic

Il Milan sta osservando la situazione ma deve fare i conti con il forte interesse della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che vuole puntellare l'organico così da affrontare nel modo migliore il campionato e l'avventura in Conference League. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i Viola sarebbero in vantaggio e starebbero trattando con il Real la questione dell'ingaggio. Il Diavolo resta comunque in corsa, con occhi puntati sulla situazione. Jovic non è il solo attaccante monitorato per rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Pioli.

L'obiettivo numero, uno ma con un costo più elevato, è Charles De Keteleare, gioiello del Brugges, che chiede tra i 40 e i 45 milioni di euro per lasciar partire il giovane attaccante belga.

Milan, idea Pablo Marì per la difesa

Non solo l'attacco. Il Milan sta lavorando per puntellare la retroguardia a disposizione di Stefano Pioli.

Viste le difficoltà per concludere la trattativa per Botman - nel mirino anche del Newcastle - e la concorrenza agguerrita per Bremer, i rossoneri stanno monitorando anche altri piste per rinforzare il pacchetto di centrali a disposizione del tecnico rossonero. Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara spunta anche quello di Pablò Marì, difensore spagnolo in forza all'Udinese che ha offerto ottime prestazioni nella seconda parte di stagione con la compagine friulana.

Arrivato a gennaio dall'Arsenal, il centrale spagnolo ha subito preso in mano le redini della retroguardia diventando un punto fondamentale per il tecnico Cioffi. Il Milan sta monitorando la situazione e, con un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, potrebbe convincere l'Udinese. Altra idea del mercato italiano risponde al nome di Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che si è rilanciato in questa stagione. La Viola valuta 20 milioni di euro il suo leader difensivo, nel mirino anche di Inter e Juventus.