In casa Napoli ci si interroga sul futuro dei due portieri, David Ospina e Alex Meret. Il club partenopeo vorrebbe rinnovare il contratto a David Ospina che, nella passata stagione, ha avuto un ruolo importante nello scacchiere tattico del tecnico di Certaldo. Il portiere colombiano non è certo di continuare la sua esperienza all'ombra del Vesuvio: vorrebbe un contratto triennale da tre milioni di euro, mentre il Napoli offrirebbe un biennale. Ciò potrebbe compromettere la trattativa per l'ex numero uno dell'Arsenal, nel mirino anche del Real Madrid come vice Courtouis.

Napoli, Meret vorrebbe giocare con più continuità

Il futuro di Ospina è legato a quello di Meret che, dopo due anni di alti e bassi, vorrebbe giocare con maggiore continuità ed essere un punto per la squadra di Spalletti. Per questo, il rinnovo contrattale del portiere italiano è stato congelato. L'estremo difensore italiano avrebbe dato la sua disponibilità, ma solo in caso di certezza del posto fisso tra i pali nella prossima stagione. In attesa di capire il futuro di Ospina e Meret, il club partenopeo sta valutando diversi profili: i campani potrebbero cautelarsi con Salvatore Sirigu.

Napoli, se viene ceduto Demme, Nandez possibile sostituto

Oltre allo snodo portiere, il Napoli sta lavorando anche sul fronte centrocampo, che potrebbe subire una rivoluzione.

Infatti, gli unici sicuri di continuare con la maglia partenopea sono Frank Anguissa e Stanislav Lobotka, mentre in bilico resta il futuro di Fabian Ruiz, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Il centrocampista spagnolo resta nel mirino di Juventus, Real Madrid e, soprattutto, Atletico Madrid. A ciò si aggiunge la possibile partenza di Diego Demme: il centrocampista tedesco, fondamentale negli schemi di Gattuso, non ha trovato molto spazio con Spalletti, e per questo potrebbe lasciare Napoli.

Su di lui ci sarebbe il Valencia, che potrebbe offrire i 10 milioni di euro di valutazione per strapparlo al presidente De Laurentiis.

Il club azzurro lavora alle possibili alternative con il nome di Naithan Nandez che potrebbe risultare un'alternativa per la mediana. Il Cagliari chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro per il centrocampista uruguaiano, che resta nel mirino anche della Juventus di Massimiliano Allegri. Altro nome da prendere in considerazione è quello di Matias Svanberg, centrocampista svedese in uscita dal Bologna. Con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro, l'affare potrebbe chiudersi.