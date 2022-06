Una nuova polemica vede al centro Gianluigi Donnarumma che, nella partita di ieri con la Germania, si è reso protagonista di diverse incertezze e di alcune dichiarazioni al veleno.

Donnarumma, errori e nervosismo a fine partita. Che succede al enfant prodige di Castellammare di Stabia?

Nella serata di ieri si è giocata l'ultima partita dell'Italia in Nations League, prima delle ferie estive. Gli azzurri sono incappati in una brutta sconfitta rimediata nei confronti della Germania per il risultato di 5 a 2, scatenando una vespaio di polemiche che hanno colpito alcuni dei diretti interessanti nel post gara.

Uno di questi è stato Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG che non ha vissuto una delle sue migliori serate. Il classe '99, si è reso protagonista di una sbavatura sulla prima rete tedesca e ha sbagliato il passaggio che ha permesso alla nazionale teutonica di siglare il quinto gol. Proprio su quest'errore, si è concentrata la domanda della collega giornalista Rai Tiziana Alla che, incalzando il portiere sulle recenti incertezze commesse, ha poi subito una risposta piuttosto piccata dal diretto interessato. Donnarumma infatti, visibilmente innervosito, ha affermato: "Quando sono successi altri errori? Contro il Real Madrid (il giocatore si riferisce al presunto errore commesso in Champions League) che c'era fallo?

Se vogliamo fare polemiche facciamolo, io faccio un discorso di squadra stasera. Abbiamo fatto tutti errori, non ci sono colpevoli. Poi se tu vuoi dare la colpa a me fallo. Io mi prendo le mie responsabilità e vado avanti a testa alta come ho sempre fatto".

Barella: 'Mancano alcuni meccanismi. Vergogna? Una parola pesante'

Un altro protagonista della partita è stato Nicolò Barella, che ai microfoni di Rai Sport ha commentato la disfatta dell'Italia.

Alle domande poste dai colleghi ha risposto: "Questo è l'inizio di un nuovo percorso. Ci sta inciampare. Dispiace per il risultato, la Germania è una Nazionale forte e quando commetti un errore ti fa gol. In un percorso così ci stanno degli errori. Vergogna è una parola pesante. Ci spiace per chi è venuto a vederci.

Era una partita difficile, all'andata è stata una partita difficile e oggi abbiamo pagato caro degli errori commessi"

Mancini ed il suo ottimismo: 'Abbiamo fatto vedere buone cose'

Ovviamente, non potevano mancare le parole del CT Roberto Mancini che, in una serata nera per la nazionale Italiana, ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno: "È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, ma abbiamo anche fatto vedere cose buone, nonostante il risultato. E non dimentichiamo che il gruppo di Nations League è ancora aperto"