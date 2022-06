Un tassello importante potrebbe presto aggiungersi alla rosa dell’Inter, la trattativa per Kristjan Asllani sarebbe infatti in dirittura d’arrivo. I dirigenti dei rispettivi club si sono dati appuntamento oggi per limare le ultime differenze tra domanda e offerta. Differenze non da poco, dal momento che per ora l’Inter non andrebbe oltre al prestito con diritto di riscatto, mentre la squadra toscana vorrebbe circa 15 milioni cash. Nella trattativa potrebbe essere inserito Satriano, ma solo in prestito secco. Intanto, Zhang è a Milano per seguire da vicino le trattative.

Asllani valutato 15 milioni dall’Empoli, l’Inter proporrebbe un prestito con diritto di riscatto

L’arrivo di Steven Zhang a Milano è stato da molti salutato come il segno che a breve potranno esserci importanti novità per quanto riguarda il Calciomercato dell’Inter. Stando a quanto trapelato in questi giorni, sono diverse le trattative che potrebbero andare a buon fine già in questa settimana. I meneghini avrebbero virtualmente in tasca l’accordo con Mkhitaryan, Dybala e Bellanova, mentre più fumoso appare l’affare Bremer, per il quale manca ancora l’offerta ufficiale e che sarebbe seguito da altri club di serie A.

Oggi dovrebbe svolgersi l’incontro tra i dirigenti dell’Empoli e dell’Internazionale per definire le modalità dell’eventuale operazione Asllani (20 anni).

I nerazzurri non vorrebbero andare oltre la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni e sarebbero disposti a inserire l’obbligo solo in caso venissero soddisfatti determinati parametri. L’Empoli vorrebbe invece monetizzare con una cessione già durante questa estate e valuta il giocatore 15 milioni, 5 in più di quanto l’Inter sarebbe disposta a versare per l’eventuale riscatto.

Il giovane centrocampista albanese è stato da tempo individuato come il vice regista, una casella che quest’anno è rimasta scoperta, costringendo Brozovic agli straordinari. Il calciatore, che in carriera ha giocato anche come trequartista, è dotato di una buona visione di gioco ed ha nelle sue corde l’abilità di dettare i tempi.

L’intenzione sarebbe quella di farlo crescere sotto l’ala di Brozovic, includendolo nelle rotazioni per favorirne il graduale inserimento. In questa stagione all’Empoli, Asllani si è destreggiato bene come vertice basso davanti alla difesa, dimostrando di avere la personalità e le caratteristiche adatte per un ruolo così delicato.

Marotta potrebbe offrire Satriano in prestito secco per abbassare le pretese dell’Empoli, ma l’attaccante vorrebbe restare a Milano

Per ribassare le richieste del club toscano, Marotta potrebbe inserire nella trattativa l’attaccante Martin Satriano (21 anni), ma solo nell’ottica di un prestito secco. Per il momento è infatti escluso che il giocatore uruguagio possa essere ceduto a titolo definitivo nel corso dell’imminente sessione di calciomercato.

Su Satriano sono circolate molte voci che lo vorrebbero aggregato alla prima squadra qualora la trattativa per Lukaku non dovesse sbloccarsi. Il giocatore avrebbe comunque comunicato alla società il desiderio di rimanere a Milano e giocarsi le sue carte mettendosi a disposizione del Mister.

Satriano ha giocato la seconda parte della stagione al Brest, a cui era stato ceduto in prestito durante il mercato invernale. Nella sua esperienza in Ligue 1, l’attaccante classe 2001 ha giocato 15 partite realizzando 4 marcature. Per quanto riguarda la sua permanenza all’Inter, molto dipenderà dalle eventuali cessioni di Correa, Dzeko (recentemente accostato alla Juventus) e Sanchez, quest’ultimo dato come sicuro partente, ma deciso a guadagnare attorno ai 7 milioni netti attualmente percepiti. Proprio questo aspetto sta allontanando le possibili pretendenti, che non sarebbero disposte a soddisfare tali richieste.