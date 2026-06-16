La Juventus sembra sempre più orientata a rafforzare il proprio patrimonio giovanile, mentre l’Inter valuta un’operazione che potrebbe coinvolgere il Nottingham Forest. Sullo sfondo resta anche il futuro di Stefan El Shaarawy, pronto a iniziare una nuova avventura dopo la conclusione della sua esperienza con la Roma.

Juve, altro colpo per la Next Gen: Beydts a un passo

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus sarebbe ormai vicina alla definizione dell’operazione che porterà a Torino Antoine Beydts, promettente terzino sinistro classe 2008 attualmente in forza al Maastricht.

Un profilo particolarmente interessante per duttilità e prospettive di crescita, dal momento che il giovane olandese può essere impiegato anche in posizioni più avanzate come esterno offensivo.

L’eventuale arrivo di Beydts confermerebbe la strategia intrapresa dalla dirigenza bianconera, intenzionata a investire con decisione sui migliori talenti europei da inserire all’interno della Next Gen. Una filosofia già evidenziata dall’acquisto concluso nei giorni scorsi per Louis Reynaud, difensore centrale francese proveniente dal Tolosa Under 19. Due operazioni che testimoniano la volontà della Juventus di costruire una base solida per il futuro, puntando su giovani calciatori da valorizzare gradualmente prima dell’eventuale approdo in prima squadra.

Inter-Nottingham, prende forma l’idea Frattesi-Ndoye. El Shaarawy sogna il Genoa

Se la Juventus guarda al domani, l’Inter ragiona invece su una possibile operazione destinata ad avere effetti immediati sulla rosa. I nerazzurri starebbero infatti dialogando con il Nottingham Forest attorno a due profili che potrebbero incrociare il proprio destino nelle prossime settimane. Da una parte c’è Davide Frattesi, centrocampista che potrebbe lasciare la Pinetina per una cifra vicina ai 25 milioni di euro; dall’altra Dan Ndoye, esterno offensivo che sarebbe pronto a fare ritorno in Italia dopo l’esperienza maturata tra Bologna e Premier League.

Le valutazioni economiche simili dei due cartellini starebbero spingendo le società a ragionare su una formula che possa favorire uno scambio o comunque un’operazione collegata.

Un affare che consentirebbe all’Inter di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore già conosciuto nel campionato italiano, mentre Frattesi avrebbe l’opportunità di misurarsi per la prima volta con il calcio inglese.

Capitolo a parte per Stefan El Shaarawy. L’attaccante italo-egiziano, in uscita dalla Roma a parametro zero, era stato accostato nelle scorse ore al Venezia, ma la pista lagunare sembra aver perso consistenza. La destinazione preferita dal giocatore sarebbe infatti il Genoa, club con il quale il Faraone ha mosso i primi passi nel grande calcio. A rendere ancora più affascinante questa ipotesi sarebbe la presenza in panchina di Daniele De Rossi, ex compagno di squadra e amico di lunga data dell’esterno offensivo. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta finale del giocatore.