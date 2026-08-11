Il mercato dei grandi club italiani continua a intrecciarsi con quello internazionale. La Juventus potrebbe trovare nel Marsiglia una soluzione per il futuro di Michele Di Gregorio, inserendolo in uno scambio con Hojbjerg, mentre il Newcastle avrebbe acceso i radar su due centrocampisti dell'Inter, Stankovic e Frattesi. Il Napoli, invece, avrebbe compiuto un passo deciso per Badiashile del Chelsea, mantenendo Todibo e Gatti come alternative.

Juventus-Marsiglia, possibile scambio Di Gregorio-Hojbjerg

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la necessità della Juventus di trovare una sistemazione a Michele Di Gregorio potrebbe incrociarsi con quella del Marsiglia di individuare un nuovo portiere.

Da qui nascerebbe l'idea di uno scambio tra le due società, con l'ex Monza destinato a trasferirsi in Francia e Pierre-Emile Hojbjerg a compiere il percorso inverso verso Torino. Il centrocampista danese sarebbe infatti in uscita dalla formazione transalpina e potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per la Juventus, soprattutto considerando la sua esperienza nel calcio europeo e la conoscenza della Serie A. Hojbjerg, infatti, non è un nome nuovo per il nostro campionato: il Milan avrebbe pensato recentemente al giocatore, senza però arrivare ad affondare realmente il colpo. L'eventuale scambio permetterebbe quindi ai bianconeri di risolvere contemporaneamente due situazioni di mercato, dando una nuova destinazione a Di Gregorio e inserendo in rosa un centrocampista di esperienza.

Newcastle, doppio interesse per l'Inter, Napoli, assalto a Badiashile

Dall'Inghilterra arrivano invece aggiornamenti sul possibile asse tra Newcastle e Inter. Il club britannico avrebbe chiesto informazioni su Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo rientrato alla base proprio in questa estate e considerato da Chivu uno dei profili più interessanti della rosa. Il sondaggio dei Magpies, però, non si sarebbe fermato al figlio d'arte di Dejan Stankovic. Il Newcastle avrebbe infatti preso informazioni anche su Davide Frattesi, altro centrocampista nerazzurro ma, a differenza del giovane serbo, considerato in uscita e valutato circa 30 milioni di euro. Sul nazionale italiano resterebbero comunque vigili anche Lazio e Juventus, pronte a inserirsi qualora l'Inter decidesse di procedere con la cessione.

Nel frattempo, il Napoli avrebbe compiuto un passo deciso per Benoit Badiashile, presentando al Chelsea una proposta basata sul prestito con diritto di riscatto nella stagione successiva. Qualora i Blues non dovessero accettare la formula, gli azzurri avrebbero già individuato le alternative: tra queste ci sarebbe Jean-Clair Todibo del West Ham, insieme a Federico Gatti della Juventus.