Il mercato delle big italiane continua a muoversi tra difensori, esterni e attaccanti. La Juventus insisterebbe per John Lucumí ma avrebbe già individuato Badiashile e Todibo come alternative, mentre il Milan starebbe valutando Nicola Zalewski per la fascia sinistra. Il Napoli, invece, sarebbe vicino a un'importante novità in attacco con Gabriel Jesus indicato come possibile erede di Lukaku e Lucca.

Juventus, 20 milioni per Lucumí: Badiashile e Todibo le alternative

La Juventus continuerebbe a dialogare con il Bologna per John Lucumí e sarebbe pronta a spingersi fino a 20 milioni di euro per provare a convincere il club emiliano.

Una cifra importante, ma che potrebbe comunque non essere sufficiente per ottenere il via libera definitivo alla cessione del difensore colombiano. Per questo motivo, alla Continassa, Carnevali e Massara starebbero già valutando le alternative. Tra i profili presi in considerazione figurerebbero anche Benoit Badiashile e Jean-Clair Todibo, due giocatori che nelle ultime ore sono stati accostati anche al Napoli. Il primo è di proprietà del Chelsea, il secondo del West Ham, e per entrambi potrebbe essere studiata una formula particolarmente gradita alla Juventus: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro da esercitare nella prossima stagione. Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di contenere l'esborso immediato, soprattutto dopo aver già investito oltre 100 milioni di euro per rinnovare il reparto offensivo.

La società piemontese vorrebbe infatti completare ulteriormente la rosa con almeno un centrocampista e, soprattutto, un nuovo portiere, rendendo necessaria una gestione oculata delle risorse.

Milan, idea Zalewski. Napoli, Gabriel Jesus sempre più vicino

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, il Milan avrebbe invece spostato la propria attenzione su Nicola Zalewski. L'esterno tutto fascia non sarebbe più considerato un elemento centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri e potrebbe quindi diventare un'opportunità sul mercato. I rossoneri lo valuterebbero come possibile soluzione per la corsia sinistra e potrebbero provare a chiudere l'operazione con un investimento compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Una cifra importante, ma compatibile con la volontà del Milan di individuare un giocatore duttile e capace di garantire maggiore spinta sulla fascia.

Il Napoli, invece, sarebbe vicino a una svolta per il proprio attacco. Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Massi Pi ai microfoni di Tele Radio Stereo, il club partenopeo sarebbe a un passo dal chiudere la trattativa per Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano, considerato in uscita dall'Arsenal, avrebbe caratteristiche ideali per occupare più posizioni nel reparto offensivo e sarebbe destinato a raccogliere l'eredità di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, entrambi pronti a lasciare spazio a un nuovo interprete nel progetto azzurro.