La Juventus, nelle ultime stagioni, ha deciso di rinforzare molto il settore giovanile. Il lancio dell'under 23 bianconera è servito anche a valorizzare i tanti giovani cresciuti nella società ma anche a far crescere dei giovani acquistati all'estero. È il caso, ad esempio, di Koni De Winter, Marvey Aké o Matias Soulé, tutti giocatori arrivati da altre società che hanno avuto modo di acquisire esperienza in un campionato importante come la Serie C. Proprio l'argentino è stato anche convocato dal commissario tecnico della nazionale, Lionel Scaloni.

Segnale evidente di come sia considerato un giocatore di qualità nonostante sia un classe 2003. Rimanendo in tema di argentini, la Juventus starebbe valutando un altro giocatore molto interessante, più giovane di un anno rispetto a Matias Soulé. Parliamo di Alejandro Garnacho, centrocampista che può giocare su entrambe le fasce. È argentino, ma è cresciuto nell'Atletico Madrid prima di trasferirsi al Manchester United. Come dichiarato dall'agente sportivo Eugenio Ascari, la Juventus starebbe lavorando al suo acquisto, non nell'immediato ma nel 2023, quando andrà in scadenza di contratto con il Manchester United. La Juventus vorrebbe replicare con Garnacho la trattativa di mercato che nel 2012 ha portato a Torino in giovane età, sempre a parametro zero, il centrocampista Paul Pogba.

La Juventus potrebbe ingaggiare Garnacho a scadenza di contratto nel 2023

"Alejandro Garnacho è un calciatore promettente, anche lui 2004, gioca in Argentina anche se è nato a Madrid ed è cresciuto nell’Atletico. Poi lo ha acquistato il Manchester United ed ha fatto qualche presenza anche in prima squadra". Questa è la presentazione del centrocampista argentino da parte di Eugenio Ascari.

L'agente sportivo ha aggiunto: "Non sarà facile ‘scipparlo’ al Manchester United, anche se ci sono interessamenti di squadre italiane. La Juve vorrebbe fare un colpo quando andrà in scadenza di contratto, nel 2023, come fece con Pogba nel 2012". Garnacho ha disputato due match nel campionato inglese con il Manchester United, gran parte delle partire le ha giocate nelle giovanili della società inglese, in Youth League in 7 match ha segnato 2 gol fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

L'agente sportivo Eugenio Ascari ha parlato anche di un altro possibile acquisto per la Juventus di nazionalità argentina. Parliamo di Nahuel Molina, che ha disputato una stagione importante nell'Udinese. In nazionale gioca da terzino destro, con la società friulana sulla fascia destra nel centrocampo a cinque. Secondo l'agente sportivo, potrebbe essere il sostituto ideale di Cuadrado, che ha un solo anno di contratto con la società bianconera.