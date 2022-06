La Juventus dovrà lavorare molto sul mercato durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo durante la stagione 2021-2022. Ci sarà però da sostituire alcuni dei riferimenti delle scorse stagioni, su tutti Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Potrebbe partire altri giocatori, non solo a titolo definitivo ma anche in prestito. A tal riguardo sembrerebbe difficile la conferma di Filippo Ranocchia, la scorsa stagione in prestito al Vicenza, e di Nicolò Rovella, ex centrocampista del Genoa, dovrebbero invece rimanere nella rosa di Allegri Fabio Miretti e Nicolò Fagioli, al rientro dal prestito alla Cremonese.

Proprio la società lombarda avrebbe individuato in un altro giocatore della Juventus un possibile rinforzo per la stagione 2022-2023. Parliamo di Kaio Jorge, il brasiliano a febbraio ha subito un infortunio al tendine del ginocchio e potrebbe ritornare disponibile a luglio o agosto. La Cremonese lo vorrebbe in prestito, consapevole che il brasiliano potrebbe essere utile per cercare di garantirsi la permanenza in Serie A. Cessione che potrebbe essere gradita anche alla Juventus, in quanto il giocatore avrebbe la possibilità di raccogliere maggior minutaggio rispetto ad una sua conferma nella squadra bianconera.

Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito alla Cremonese

Ci sarebbe la Cremonese sul giocatore, che potrebbe acquistarlo in prestito. Una possibilità importante per il giocatore di raccogliere più minutaggio nel campionato italiano, dopo che la scorsa stagione non ha giocato molto nella Juventus anche se Allegri lo ha elogiato. E' stato utile all'under 23 anche se proprio in un match con la seconda squadra bianconera ha subito l'infortunio al ginocchio.

Il suo rientro sarebbe previsto ad agosto. La Juventus acquistò Kaio Jorge lo scorso calciomercato estivo per circa 3 milioni di euro dal Santos, un prezzo vantaggioso perché il brasiliano era in scadenza di contratto con la società a dicembre 2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo dovrà lavorare anche alle cessioni a titolo definitivo.

I principali indiziati a lasciare Torino sono Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Moise Kean. La società bianconera sta invece lavorando alla conferma di Alvaro Morata, potrebbe definire con l'Atletico Madrid un ulteriore prestito con riscatto in diverse stagiono per un totale di circa 20 milioni di euro. Allegri gradirebbe la conferma dello spagnolo.