La Juventus non riscatterà Alvaro Morata, almeno non per i 35 milioni di euro previsti dall'intesa raggiunta nell'estate 2020 con l'Atletico Madrid. Una valutazione di mercato che sarebbe considerata troppo pesante se consideriamo l'età dello spagnolo e il fatto che sono stati già investiti 20 milioni di euro per il prestito del giocatore. Non è da scartare la possibilità che la Juventus provi a trattare da luglio con l'Atletico Madrid, offrendo un altro prestito alla società spagnola con riscatto a giugno 2023 per circa 20 milioni di euro. Queste sono le recenti indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi.

A parlare dell'argomento è stato Massimo Mauro. L'ex giocatore della Juventus ed attuale commentatore sportivo, ha dichiarato che sono meglio giocatori come Muriel e Simeone che non Alvaro Morata. Soprattutto il colombiano è un giocatore gradito da Massimo Mauro. Secondo il commentatore sportivo, se la Juventus ha la possibilità di investire nel settore avanzato, sarebbe ideale farlo per giovani forti italiani. Mauro ha suggerito l'acquisto di Domenico Berardi o di Giacomo Raspadori, valutato entrambi dal Sassuolo circa 30 milioni di euro. In merito ai giovani bianconeri, secondo Mauro attualmente è più pronto per fare il titolare nella Juventus Fabio Miretti e non Nicolò Fagioli, che ha giocato nella stagione 2021-2022 con la Cremonese, contribuendo alla promozione in Serie A della società lombarda.

'Meglio Muriel e Simeone di Alvaro Morata, con il colombiano che è il mio preferito. Se la Juventus può investire, meglio farlo su italiani forti come Raspadori o Berardi'. Queste le dichiarazioni di Massimo Mauro, che ha suggerito alla Juventus di acquistare uno fra Muriel e Simeone e non Morata.

Soprattutto il colombiano è il preferito del commentatore sportivo. Ha poi suggerito ad Allegri di dare fiducia a Miretti, considerato più pronto di Fagioli. Entrambi i giovani, cresciuti nel settore giovanile bianconero, dovrebbero rimanere alla Juventus come alternative dei titolari. Potrebbero invece partire in prestito gli altri giovani che sono stati in prestito nella stagione 2021-2022.

Ci riferiamo a Radu Dragusin, Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe investire su altri giovani durante il Calciomercato estivo. Piace Destiny Udogie dell'Udinese, ventenne terzino della nazionale under 21 italiana, in difesa invece Allegri potrebbe dare fiducia a Gatti, che ha disputato un match importante in nazionale italiana contro l'Inghilterra. Per quanto riguarda il settore avanzato, piace Filip Kostic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.