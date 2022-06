Mentre per Skriniar si attende il rialzo del PSG a 70 milioni, sono diversi i giocatori ritenuti non centrali al progetto, che potrebbero lasciare La Pinetina questa estate. Sarebbero arrivate offerte dall’estero per i due esterni difensivi Dalbert e Lazaro; per Sanchez, l’Aston Villa sarebbe disposto a pagare l’ingaggio attualmente percepito all’Inter; su Vidal spunta il Boca e per Pinamonti l’Atalanta potrebbe arrivare a 18 milioni.

Il punto su Dalbert e Lazaro: ci sarebbero offerte da Francia e Germania

Per l’esterno sinistro Dalbert (28 anni) ci sarebbe l’interessamento dell’OGC Nizza, lo stesso club da cui l’Inter lo prelevò nel 2017 per 21 milioni.

Dopo un difficile ambientamento a Milano, per il brasiliano ci sono stati i prestiti alla Fiorentina, al Rennais e infine al Cagliari. Nel club sardo ha giocato con continuità sulla fascia sinistra, disputando 28 partite e superando la concorrenza di Lykogiannis. Malgrado la retrocessione dei rossoblù, il giocatore si è mantenuto su buoni livelli e il Nizza starebbe valutando di riportarlo in Ligue 1. La società francese avrebbe preso contatti con l’Inter offrendo 5 milioni per l’acquisto a titolo definitivo del carioca.

Valentino Lazaro (26 anni) è reduce da un prestito al Benfica, che per lui non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Dopo un lungo pellegrinare in prestito, l’entourage del nazionale austriaco ha comunicato ai dirigenti nerazzurri che il loro assistito intende partire a titolo definitivo questa estate.

Lazaro, che nel 2019 fu acquistato per 22,4 milioni dall’Hertha BSC, sarebbe un obbiettivo di mercato del Borussia Moenchengladbach. Marotta e Ausilio avrebbero fissato una base di 10 milioni per lasciarlo partire, ma il prezzo è ritenuto trattabile e non dovrebbero opporsi in caso di offerte di poco inferiori, cioè intorno ai 7-8 milioni.

Su di lui ci sarebbe anche l’interessamento di Atalanta e Fiorentina.

L’Haston Villa sarebbe disposto a offrire un ricco contratto per Sanchez. L’allenatore del Boca su Vidal: 'Con lui un salto di qualità'

Nelle ultime settimane Alexis Sanchez (33 anni) avrebbe rifiutato diverse offerte dall’estero. Stando alle indiscrezioni, le ultime proposte, rigorosamente rispedite al mittente, sono state avanzate da Villareal e Marsiglia.

Col suo stipendio da 7 milioni netti all’anno, El Niño è il giocatore nerazzurro più pagato e, a un anno dalla scadenza del contratto, chiederebbe una buonuscita importante qualora dovesse rinunciare a parte del suo compenso. Nelle ultime ore, per lui si sta parlando dell'Aston Villa, che sarebbe disponibile a garantirgli 7 milioni annui. L’attaccante starebbe valutando, ma sulla scelta peserà la mancata partecipazione alle coppe europee del club inglese.

Intanto, dal Sud America continuano ad arrivare apprezzamenti per Arturo Vidal (35 anni). Dopo la pista Flamenco, per lui si potrebbero aprire le porte del Boca, che per mezzo del suo allenatore ha comunicato l’interesse per il centrocampista cileno.

Sebastian Battaglia ha infatti dichiarato: “Ha molta esperienza […] Ci farebbe fare un salto di qualità importante”. Il nodo più difficile da sciogliere resta quello dell’ingaggio: Vidal percepisce 6,5 milioni netti all’anno ed è il secondo giocatore più pagato dopo Sanchez. Una cifra fuori portata per il club argentino, che a ogni modo potrebbe offrire al centrocampista una piazza storica e un ruolo centrale in un campionato dalla grande visibilità. Sullo sfondo resta la super offerta dell’Al Rayyan, disposto a offrire 8 milioni netti a stagione.

Per Pinamonti Atalanta in Pole: potrebbe arrivare rialzo a 18 milioni. Pirola e Sensi in direzione Monza

Andrea Pinamonti (23 anni) è finito sul taccuino della Dea e il suo approdo a Bergamo potrebbe concretizzarsi qualora gli orobici facessero un’offerta intorno ai 18 milioni.

Nei giorni scorsi, l’Atalanta aveva pareggiato la proposta del Monza (12 milioni più 3 di prestito), ma l’Inter non sarebbe disposta a cederlo a quelle cifre e attenderebbe un rialzo per sedersi a un tavolo.

Per Lorenzo Pirola (20anni) il Monza sta trattando da tempo per ridurre la cifra del riscatto, fissato a circa 7 milioni. Dopo l’incontro tra Galliani e Marotta, sull’affare è filtrato un certo ottimismo e la partita potrebbe chiudersi con un conguaglio di 4 milioni per il difensore dell’Under 21. Infine, i brianzoli vorrebbero anche Stefano Sensi (26 anni). Per il regista di Urbino, l’ipotesi più probabile resta quella del prestito secco. Sarebbe gradito anche dalla Fiorentina, che ha necessità di rinforzare la rosa con un play maker dopo l’uscita di Torreira.