Puntellare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. E' questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e migliorare l'organico.

Per quanto concerne il centrocampo, non solo Paul Pogba potrebbe essere l'acquisto di grande caratura. Infatti, la dirigenza bianconera, visto l'acquisto a parametro da parte del francese, potrebbe decidere di piazzare un altro grande colpo per aumentare la qualità della mediana a disposizione di Allegri.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza all'Atletico Madrid. L'ex numero dieci dell'Udinese, a differenza delle grandi prestazioni con la maglia della sua Nazionale, non è riuscito ad esprimersi sugli stessi livelli anche nell'undici del Cholo Simeone, e per questo potrebbe decidere di ritornare in Italia, dove ha incantato con la maglia friulana.

La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione del centrocampista, che viene valutato almeno 35-40 milioni di euro da parte dei Colchoneros.

Con il club spagnolo, la Vecchia Signora ha in ballo anche il possibile riscatto di Alvaro Morata che viene valutato almeno 30 milioni di euro.

I bianconeri vorrebbero uno sconto a 20 milioni di euro, e potrebbero inserire come contropartita tecnica Moise Kean, che complice delle prestazioni non esaltanti, potrebbe essere riscattato dall'Everton per poi essere ceduto all'Atletico nell'eventuale scambio con Morata.

Juve, Cuadrado nel mirino della Roma

Juan Cuadrado potrebbe salutare la Juventus.

L'esterno colombiano, viste le difficoltà per il rinnovo contrattuale, potrebbe dire addio ai colori bianconeri.

Sull'esterno colombiano ci sarebbe il forte interesse dell'Inter, a caccia di un esterno per sostituire Perisic, ma i nerazzurri non sono gli unici sul terzino juventino. Infatti, attenzione alla Roma di Josè Mourinho, che dopo l'acquisto di grande esperienza e personalità di Matic, potrebbe decidere di rinforzarsi sulle corsie esterne e regalare allo Special One un uomo capace di fare la differenza in fase di superiorità numerica, grazie ai suoi spunti.

In bilico anche il rinnovo di Matthijs De Ligt, che potrebbe non rinnovare. Sul centrale olandese, ci sarebbe il fortissimo interesse del Manchester United del neo tecnico Ten Haag, che ha già allenato De Ligt durante la sua esperienza sulla panchina dell'Ajax.

Infine, da monitorare anche le posizioni di Adrien Rabiot sempre nel mirino di diversi club inglesi, e di Arthur che resta in orbita Arsenal.