La Juventus è al lavoro per definire le strategie da portare avanti durante il Calciomercato estivo. La società bianconera avrebbe già definito i rinforzi estivi ma molti degli acquisti dipenderanno anche dalle cessioni.

In difesa ci sono giocatori come Alex Sandro e Juan Cuadrado che vanno in scadenza di contratto a giugno 2023. La Juventus sta lavorando già sui sostituti, che alla lunga potrebbero prendere il loro posto: rinforzi che in particolare potrebbero arrivare dall'Udinese, considerando l'interesse per Nahuel Molina e per Destiny Udogie.

L'argentino avrebbe già l'intesa con la società bianconera, anche se mancherebbe quella fra Udinese e Juventus.

Diversa è la situazione del terzino sinistro nazionale under 21 italiano, che piace a diverse società oltre la Juventus. Sul giocatore ci sarebbe anche il Tottenham, per questo potrebbe definirsi una sfida di mercato fra i due club. La valutazione di mercato del 20enne è di circa 20 milioni di euro, ma la crescita avuta nell'ultima stagione dimostra come tale prezzo di mercato sia giustificato. Inoltre il laterale piace anche all'Inter.

Possibile sfida di mercato fra Juventus e Tottenham per Destiny Udogie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe esserci una sfida di mercato fra Juventus e Tottenham per Destiny Udogie.

Il terzino della nazionale under 21 ha disputato una stagione importante nell'Udinese, non è un caso che sia diventato un punto di riferimento della nazionale under 21 italiana. Nella squadra friulana ha giocato da centrocampista di fascia sinistra in un centrocampo a cinque: forse deve ancora migliorare in fase difensiva, ma per 20 milioni di euro si tratterebbe di un investimento di prospettiva.

Sul giocatore ci sarebbe anche l'Inter, a tal proposito l'agente sportivo del giocatore ha incontrato di recente la società milanese per discutere dell'eventualità di un trasferimento a Milano. L'Udinese ha acquistato Udogie dal Verona nei mesi scorsi per circa 4 milioni di euro.

La stagione disputata da Udogie nell'Udinese

Nella stagione 2021-2022 Udogie ha disputato 35 match nel campionato italiano, segnando 5 gol e fornendo tre assist.

A questi bisogna aggiungere due match disputati in Coppa Italia.

Dopo aver fatto la trafila del settore giovanile della nazionale italiana, Udogie è attualmente un giocatore importante per l'under 21 italiana, avendo giocato fino ad adesso quattro match con la rappresentativa del commissario tecnico Davide Nicolato.