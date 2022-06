I Pozzo non avrebbero intenzione di cedere Udogie e preferirebbero trattenerlo a Udine per un altro anno. La Juve, che come l’Inter è interessata al giovane terzino sinistro, starebbe cominciato a trattare col Francoforte per Filip Kostic, mentre Marotta e Ausilio penserebbero a Raoul Bellanova. Sullo sfondo restano sempre Cambiaso e Bernardeschi, seguiti anche dal Napoli e da alcuni club esteri.

Udogie potrebbe non partire e ora la Juve vira su Kostic

Quando si tratta con l’Udinese bisogna sempre mettere in conto che i Pozzo fanno il prezzo e che i margini per discutere sono molto risicati.

Per Udogie sia Juve che Inter avrebbero fatto dei sondaggi, ma per il momento l’intenzione della società friulana sarebbe quella di trattenere il giocatore per un’altra stagione. Difficile capire se si tratti di una strategia volta a far lievitare il prezzo del cartellino, o se realmente si punti sulla maturazione del ragazzo per venderlo l’anno prossimo a cifre raddoppiate.

Incassato il no dell’Udinese, la Juve avrebbe cominciato a fare sul serio per Kostic e ci sarebbero già stati dei contatti col suo l’entourage. Il giocatore andrà in scadenza l’anno prossimo e il Francoforte ha da tempo stabilito che per l’acquisizione del suo cartellino ci vogliono almeno 15 milioni. Secondo la stampa tedesca sarebbe proprio questa la cifra che Cherubini è disposto a investire per ingaggiare il laterale mancino, molto apprezzato per le indiscutibili qualità tecniche e l’abilità nei cross.

La Juve ha necessità di migliorare lo score sulla fascia sinistra: solo 2 assist stagionali per Alex Sandro e 1 per Luca Pellegrini. Davvero troppo poco in vista della prossima stagione e Kostic, che di assistenze ne ha realizzate ben 15, sarebbe stato individuato come l’innesto perfetto.

L’Inter starebbe pensando a Bellanova

Marotta avrebbe cambiato i piani e starebbe pensando a Raul Bellanova come rinforzo per le fasce. Udogie costerebbe troppo e per questo mercato la società punterebbe al mantenimento della rosa attuale piuttosto che a investimenti importanti (fatta eccezione per i parametri zero). Probabilmente si continuerà a lavorare sotto traccia per Kostic, ma nelle ultime ore circola con insistenza il nome di Raoul Bellanova.

Il terzino destro, di proprietà del Bordeaux, non sarebbe l’alternativa a Gosens, ma a Dumfries. Sarebbe invece Darmian a “slittare” a sinistra come vice del tedesco.

Bellanova ha disputato l’ultima stagione al Cagliari, a cui era stato girato in prestito dal Bordeaux. I sardi eserciteranno il diritto di riscatto (fissato a 1 milione) e punterebbero a fare una plusvalenza cedendolo per un prezzo intorno ai 5-7 milioni. Si tratterebbe dunque di un affare non particolarmente oneroso per le finanze dell'Inter, ma resta da capire se il ragazzo sia pronto per il salto in una big.

Cambiaso e Bernardeschi restano possibili alternative

Sempre in chiave Inter, nei giorni scorsi erano circolati i nomi di Cambiaso e Bernardeschi.

Sarebbero entrambi obbiettivi del Napoli, ma la società nerazzurra potrebbe tenerli in considerazione qualora la pista Bellanova non dovesse concretizzarsi. Rispetto a Bellanova, Cambiaso e Bernardeschi sono mancini e offrirebbero un’alternativa più convincente nel ruolo di vice Gosens.

Sul primo i dubbi sono legati allo scarso impiego al Genoa. Cambiaso ha disputato la sua prima stagione nella massima serie e non sempre è stato schierato tra i titolari. Avrebbe quindi bisogno di più tempo per completare la sua maturazione.

Per Bernardeschi il discorso si complimpica a causa del suo ingaggio. Il giocatore vorrebbe un contratto intorno ai 4 milioni, ma difficilmente Marotta (che ne aveva offerto 5 a Perisic) accetterà di sedersi al tavolo se le pretese economiche del giocatore resteranno invariate.