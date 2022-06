La Juventus è attesa da settimane impegnative per il Calciomercato. Di certo la prestazione di Gatti con la nazionale italiana dà conferme importanti per la difesa, con l'ex Frosinone che potrebbe essere il sostituto di Giorgio Chiellini. Il classe 1984 dovrebbe trasferirsi nel campionato americano per poi ritornare come dirigente a Torino. Un altro difensore però potrebbe aggiungersi nella rosa bianconera da luglio. L'Atalanta non vorrebbe riscattare il cartellino di Merih Demiral, in prestito dalla Juventus. La società bergamasca dovrebbe pagare circa 20 milioni di euro più bonus per il difensore, l'eventuale acquisto a titolo definitivo potrebbe concretizzarsi solamente se trovasse una società pronta ad investire sul giocatore.

A tal riguardo si parla di un interesse dell'Inter per Demiral. La società milanese starebbe valutando il nazionale turco in caso di partenza di Milan Skriniar. Il difensore slovacco piace al Paris Saint Germain, che potrebbe investire circa 60 milioni di euro per il giocatore. In tal caso una parte di questi sarebbero utilizzati per Demiral, valutato circa 20 milioni di euro. Il difensore piace ad Inzaghi.

Il difensore Demiral potrebbe trasferirsi all'Inter per circa 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Atalanta potrebbe riscattare il cartellino di Demiral alla Juventus e poi venderlo all'Inter. La società milanese starebbe valutando l'acquisto del difensore classe 1998 in quanto Milan Skriniar potrebbe trasferirsi nel Paris Saint Germain.

In questo momento ci sarebbe distanza fra l'offerta dei francesi e le richieste dell'Inter ma per circa 60 milioni di euro potrebbe diventare un giocatore del Paris Saint Germain. Skriniar ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Demiral sarebbe considerato il sostituto ideale di Skriniar, piace molto a Simone Inzaghi per il suo modo di giocare d'anticipo.

La Juventus spera in un'acquisto da parte del'Atalanta anche perché ricaverebbe circa 20 milioni di euro più bonus dalla vendita del suo cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è a lavoro per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare anche un altro giocatore bravo nell'impostazione di gioco e che possa garantire gol.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato si valutano due rinforzi per la fascia. Angel Di Maria potrebbe sottoscrivere un contratto di una stagione a circa 7 milioni di euro netti più bonus, all'argentino potrebbe aggiungersi anche Filip Kostic. Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.