Dopo che la società del Milan ha dato garanzie ai dirigenti rossoneri per il prolungamento dei loro contratti, Maldini e Massara possono tornare a occuparsi a pieno ritmo del Calciomercato estivo.

Nelle ultime ore dall’Inghilterra è arrivata una voce che riporta l’interesse concreto del Manchester United per il centrocampista del Milan Bennacer e la dirigenza rossonera pare sia intenzionata a valutare l’eventuale offerta che arriverà nei prossimi giorni. Nel frattempo circola il nome di Marcelo: la dirigenza rossonera avrebbe aperto le trattative per l'ingaggio a parametro zero del giocatore brasiliano.

Sirene inglesi per Bennacer

La dirigenza rossonera è stata avvisata dal Manchester United che presto potrebbe arrivare un’offerta importante per il centrocampista algerino di origini francesi Ismael Bennacer: il centrocampista rossonero ha disputato un’ottima stagione e potrebbe essere sacrificato dal Diavolo per ottenere dei fondi importanti da investire immediatamente nel mercato estivo. Il reparto di centrocampo, infatti, potrebbe essere quello in cui si avranno maggiori cambiamenti in questa sessione di mercato, con Tonali che sembra essere l’unico sicuro di rimanere, oltreché del posto da titolare. Bennacer ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ed il Manchester United potrebbe arrivare a offrire una cifra vicina a essa, intorno ai 40 milioni di euro, che potrebbe portare la dirigenza rossonera ad accettare.

Il contratto dell’algerino è in scadenza nel 2024.

Marcelo in rossonero, l’affare è possibile

Negli ultimi giorni pare che la dirigenza rossonera stia lavorando per portare l’esterno brasiliano a Milanello almeno per la prossima stagione. Marcelo, che ha appena concluso la sua esperienza ultradecennale con il Real Madrid da campione d’Europa, non ha alcuna intenzione di smettere ed è pronto a rimettersi in gioco.

L’esterno brasiliano, infatti, è alla ricerca di nuovi stimoli e di nuove sfide, che potrebbe trovare in Serie A scegliendo uno dei club più titolati a livello europeo, proprio come la sua ex squadra. Il classe ’88 è sicuramente nella fase finale della sua carriera, ma la sua esperienza e il suo carisma potrebbero essere da stimolo anche e soprattutto per i tanti giovani presenti nella rosa rossonera.

Nonostante non sia esattamente in linea con le scelte della dirigenza, più propensa all’acquisto di giovani talenti, l’acquisto di Marcelo sarebbe fonte di un rinnovato entusiasmo anche tra i tifosi rossoneri.