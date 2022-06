Il Milan avrebbe deciso di affondare il colpo per Sven Botman, difensore francese del Lille, già cercato nel corso del Calciomercato invernale. Per il centrocampo c'è il ritorno dal prestito di Pobega, che nelle gerarchie di Pioli andrebbe a rappresentare una valida alternativa a Diaz. La Juve invece, cerca rinforzi sugli esterni e il nome nuovo sarebbe quello di Wijndal, laterale sinistro olandese classe '99 in forza all'AZ Alkmaar.

Botman, il difensore prescelto da Maldini che vuole solo il Milan

Nel corso delle ultime ore, si starebbe svolgendo un'asta di mercato tra Newcastle e Milan per accaparrarsi le prestazioni di Botman.

Il difensore però, ha già scelto da tempo e avrebbe comunicato ai rossoneri la sua volontà di approdare a Milano, respingendo la corte del Newcastle, nonostante le continue offerte del club inglese. Già a gennaio si era parlato di un suo possibile approdo al Milan, poi sfumato per la resistenza del Lille che ha atteso la fine della stagione per aumentare il prezzo del suo cartellino. Al momento la compagine rossonera avrebbe formalizzato un'offerta da 35 milioni di euro, ritenuta ancora troppo bassa dal club francese. I rossoneri puntano ora sulla volontà del giocatore, che potrebbe essere decisiva ai fini della buona riuscita della trattativa.

Pobega, il nuovo rinforzo a centrocampo a costo zero

La stagione di Tommaso Pobega ha vissuto di alti e bassi, chiudendosi con un totale di 33 presenze. 4 gol e 3 assist. L'italiano era chiamato a ottenere la fiducia del Milan, che già l'anno scorso lo aveva girato in prestito allo Spezia. Ad oggi i rossoneri avrebbero intenzione di tenerlo e di farne un'alternativa in un centrocampo che è in piena restaurazione, visto anche il possibile arrivo di Renato Sanches e l'addio di Kessie.

Nel frattempo, sarebbero arrivati anche i primi sondaggi con i suoi agenti da parte di altre squadre, come il Torino, che cerca di acquistarlo a titolo definitivo dopo il prestito. La risposta del Milan sembra però essere definitiva, e va verso la conferma di Pobega all'interno della rosa campione d'Italia.

Wijndal, l'esterno box to box sorpresa del campionato olandese

La Juventus è a caccia di un rinforzo sulle fasce, e per il ruolo di terzino sinistro spunta il nome di Owen Wijndal, ventiduenne assistman, che quest'anno ha collezionato 31 presenze in campionato, impreziosite da 1 gol e 10 assist. L'olandese è stato determinante per le sue grandi doti fisiche unite alla rapidità nell'uno contro uno, che spesso gli hanno permesso di arrivare sul fondo a mettere cross insidiosi per le difese avversarie. La valutazione fatta dall'AZ Alkmaar per il giocatore è di 15 milioni. Al momento la Juve starebbe attendendo, anche perché ha bisogno di capire il futuro di Alex Sandro, che sarebbe il principale indiziato all'addio. In caso di cessione del brasiliano, i bianconeri proverebbero l'affondo per Wijndal, con l'affare che potrebbe chiudersi intorno a una cifra di 10 milioni di euro.