La Juventus, nei giorni scorsi, ha deciso di rompere gli indugi e farsi avanti per Gleison Bremer. I bianconeri hanno deciso di inserirsi in seguito alla partenza di Matthijs de Ligt direzione Monaco di Baviera. La Juventus ha così deciso di sfidare l'Inter e poco fa sarebbe riuscita a trovare un accordo con il Torino, beffando così i nerazzurri. La dirigenza juventina avrebbe convinto Cairo offrendo, per Bremer, 40 milioni più 7 di bonus. Dunque, Massimiliano Allegri avrà presto un nuovo difensore. Adesso la Juventus è al lavoro con gli agenti del difensore brasiliano per trovare un accordo definitivo sul contratto.

Sistemato anche quest'ultimo aspetto il calciatore lascerà il ritiro del Torino per sottoporsi alle visite mediche.

La Juventus presto avrà un nuovo difensore

La Juventus ha finalmente trovato un sostituto di Matthijs de Ligt e si tratta di Gleison Bremer. Da tempo sul brasiliano c'era l'Inter che però ha aspettato troppo tempo per chiudere e questo ha consentito ai bianconeri di inserirsi e trovare un accordo con il Torino. La Juventus ha fatto un'offerta più altra sia al club granata che al giocatore, anche se con il ragazzo mancherebbe ancora un accordo definitivo. Per questo motivo alla fine Urbano Cairo ha preferito accettare i 40 milioni offerti dalla Juventus. Questa offerta è nettamente superiore a quella presentata dall'Inter.

I nerazzurri proponevano un prestito con riscatto fissato a 30 milioni più il cartellino di Casadei. Adesso, l'Inter dovrà cercare un altro difensore visto che ormai Bremer va spedito verso la Continassa.

La Juventus non vuole fermarsi

Quello di Gleison Bremer non dovrebbe essere l'ultimo colpo in entrata per la Juventus. Infatti, la dirigenza bianconera sta cercando anche un altro difensore e probabilmente due attaccanti.

I nomi al vaglio per il reparto offensivo sono quelli di Alvaro Morata e Nicolò Zaniolo. Ma per entrambi la Juventus non sembra avere troppa fretta. Infatti, lo spagnolo conosce già l'ambiente bianconero e dunque non avrebbe la necessità di entrare negli schemi tattici di Massimiliano Allegri. Lo stesso discorso non può essere fatto per Nicolò Zaniolo visto che lui dovrebbe ambientarsi alla Juventus, ma il management juventino vorrebbe arrivare al giocatore classe 99 alle sue condizioni.

La speranza bianconera sarebbe quella di inserire una contropartita ma questa soluzione non convincerebbe la Roma. Mentre per quanto riguarda Morata si potrebbe lavorare ad un nuovo prestito. In difesa, invece, si potrebbe pensare di prendere un altro centrale. Il nome che interesserebbe alla Juventus sarebbe quello di Milenkovic. Sul difensore della Fiorentina ci sarebbe anche l'Inter. Chissà che dunque non si inneschi una nuova sfida sul mercato tra bianconeri e nerazzurri. Nel frattempo però il primo round è andato alla Juve che si è assicurata Bremer.