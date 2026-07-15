Il futuro di Jonathan David alla Juventus è sempre più in bilico. Nonostante discrete prestazioni al Mondiale con il Canada, il classe 2000 non è incedibile per la dirigenza bianconera e per mister Luciano Spalletti che potrebbero prendere in seria considerazione offerte in questa finestra di mercato. Tra le squadre interessate ci sarebbe il Rennes che vorrebbe riportare il canadese in Francia.

Il Rennes valuta David per l'attacco

11 gol complessivi tra tutte le competizioni per il 26enne canadese che non è riuscito ad imporsi come fatto con la maglia del Lille.

Nonostante una stagione in chiaroscuro, diversi club sono sulle sue tracce. Stando ad alcuni rumors, una delle società maggiormente interessate è il Rennes che vuole confermarsi come una delle realtà più interessanti del calcio francese. La Juventus non farà sconti dal punto di vista del cartellino e chiede una cifra tra i 25-30 milioni di euro per lasciar partire il numero 30. Una cifra che al momento nessuno ha ancora messo sul tavolo e che potrebbe bloccare eventuali trattative avanzate.

L'addio di David che andrebbe ad aggiungersi a quello di Openda nel mirino di diverse squadre di Premier potrebbe agevolare il ritorno di Kolo Muani che resta il primo obiettivo per il reparto offensivo. Il Paris Saint Germain non si smuove dai 35-40 milioni richiesti non meno di un'estate fa, con la Vecchia Signora che valuta alternative: da Pellegrino del Parma, passando per Balogun fino ad arrivare ad Oyarzabal.

Continua il pressing per Kessie

Oltre al reparto offensivo, la Juventus vuole puntellare anche gli altri reparti in particolar modo la mediana. Mister Spalletti vorrebbe giocatori di grande spessore e che possano avere un ruolo fondamentale nel suo scacchiere tattico. Ecco perchè, uno dei calciatori maggiormente monitorati è Frank Kessie che vorrebbe ritornare in Europa ed essere ancora protagonista come con le maglie di Milan e Barcellona.

Il centrocampista ivoriano attualmente svincolato avrebbe aperto al rientro in Italia con i bianconeri che sarebbero pronti ad un'offerta di ingaggio che si avvicina ai 3,5 milioni di euro; un'offerta che però al momento non entusiasma l'entourage del calciatore che prenderebbe in considerazione un ingaggio a partire dai 5 milioni di euro.

La forbice tra domanda ed offerta resta ampia ma non incolmabile ed i prossimi giorni potrebbero così risultare decisivi per capire il futuro del classe 96.

Kessie rappresenterebbe un colpo di grande livello per il centrocampo della Vecchia Signora. Fisicità, leadership e grande duttilità nel ricoprire sia il ruolo di play che di mezz'ala d'inserimento dalle grande capacità realizzative.