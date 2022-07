In queste giornate di Calciomercato non mancano le indiscrezioni sulle varie trattative che riguardano le squadre di Serie A. In particolare nelle ultime ore arrivano notizie dalla Fiorentina, sulla Juventus, sulla Lazio e sul Napoli.

Fiorentina, ufficiale Gollini

La Fiorentina ha effettuato una nuova operazione in entrata. Infatti, per il ruolo di portiere arriva Pierluigi Gollini che dopo la stagione non esaltante al Tottenham, ritorna in Italia per giocare con maggiore continuità. I viola sono riusciti a trovare l'accordo con l'Atalanta offrendo un prestito più un riscatto attorno ai 9 milioni di euro.

Un innesto importante da parte della società di Commisso, che dopo gli arrivi di Mandragora e Jovic, puntella anche la difesa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Anche la Juventus è molto attiva sul fronte mercato. Dopo gli arrivi di Paul Pogba ed Angel Di Maria, i bianconeri si stanno concentrando sul futuro di Mathijs De Ligt, che sarebbe vicino a lasciare Torino. Infatti, stando alle ultime notizie, il Bayern Monaco avrebbe rilanciato per accaparrarsi le prestazioni del centrale olandese, con un'offerta attorno ai 90 milioni di euro per strappare il difensore alla Juventus e battere la concorrenza del Chelsea.

Qualora dovesse effettivamente andare in porto la cessione di De Ligt, la Vecchia Signora si preparerebbe ad altri colpi importanti come quello di Nicolò Zaniolo della Roma.

I bianconeri sarebbero disposti ad offrire circa 40-45 milioni di euro per convincere il club giallorosso a lascia partire il talento italiano. La Juve non molla neanche Nahuel Molina per la fascia destra nella prossima stagione. La dirigenza juventina avrebbe offerto 16 milioni di euro all'Udinese, che ne però chiede almeno 25 per intavolare una trattativa.

La Lazio sarebbe vicina a Provedel, Napoli su Ostigaard e Milenkovic

Anche la Lazio sta offrendo spunti interessanti dal mercato. Infatti, per il ruolo di portiere, il club della Capitale sarebbe vicino all'acquisto di Ivan Provedel, che assieme a Luis Maximiano del Granada dovrebbe comporre la nuova coppia di portieri a disposizione di Maurizio Sarri.

La distanza con lo Spezia pare non incolmabile: la società di Lotito che offre tre milioni di euro mentre il club spezzino ne chiede circa sei.

Rimanendo al sud, il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato il ritiro a Dimaro con il grande dubbio legato al futuro di Kalidou Koulibaly, che potrebbe lasciare la città partenopea. In caso di addio da parte del senegalese, il direttore sportivo Giuntoli sta sondando diversi profili per sostituirlo: dal norvegese Leo Skiri Ostigaard del Brighton che viene valutato attorno ai 4 milioni di euro, fino ad arrivare a Nikola Milenkovic della Fiorentina, nel mirino pure di altre squadre italiane come Juventus ed Inter.