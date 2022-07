La Juventus dopo Giorgio Chiellini potrebbe lasciar partire anche Matthijs de Ligt. Il classe 1984 dopo 17 stagioni in bianconero ha rescisso il contratto in scadenza a giugno 2023 e giocherà nel campionato americano, con la maglia del Los Angeles Fc. Da decidere le stagioni che giocherà negli Stati Uniti, ma quello che sembra certo è il ritorno da dirigente nella società bianconera. A Chiellini potrebbe aggiungersi anche de Ligt. Come è noto il difensore è in scadenza di contratto a giugno 2024. La Juventus gli avrebbe offerto il prolungamento di contratto per fino a giugno 2026 con un ingaggio minore rispetto ai 12 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna.

In questo momento non sarebbe interessato al prolungamento di contratto. Proprio per questo il suo addio è una possibilità concreta, considerando che il prezzo di mercato del suo cartellino nel 2023 diminuirà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera. Si parla di un possibile trasferimento al Chelsea, con una cessione che potrebbe garantire circa 100 milioni di euro. Potrebbero arrivare due difensori: piacciono Kalidou Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino. A proposito del brasiliano, avrebbe già un'intesa con l'Inter ma la Juventus sarebbe pronta a trattare con il Torino nell'eventualità in cui arrivasse una somma importante dalla cessione di de Ligt.

La Juventus potrebbe acquistare Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe anche la Juventus su Bremer. Il difensore piace alla società bianconera, che potrebbe rinforzare il settore difensivo con almeno due giocatori. Oltre al brasiliano potrebbe arrivare Kalidou Koulibaly, valutato circa 40 milioni di euro dal Napoli.

Per quanto riguarda invece il difensore del Torino, la Juventus non avrebbe problemi a garantire circa 30 milioni di euro per il cartellino del brasiliano considerando che potrebbero arrivare 100 milioni di euro dalla cessione di Matthijs de Ligt. L'olandese potrebbe trasferirsi al Chelsea anche se si parla di un interesse anche del Manchester City.

Bremer avrebbe già un'intesa contrattuale con l'Inter, secondo recenti indiscrezioni, ma la Juventus potrebbe trattare con il Torino approfittando dell'attesa della società nerazzurra, che deve vendere prima di acquistare.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche un altro centrocampista oltre al francese Paul Pogba. I giocatori che piacciono alla società bianconera sono entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 e per questo potrebbero arrivare a Torino a prezzo vantaggioso. Si parla di di Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli.