La Juventus è al lavoro per definire altri importanti rinforzi dopo quelli di Angel Di Maria e Paul Pogba. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società bianconera potrebbe diventare sempre più sudamericana, in particolar modo argentina. Dopo l'arrivo di Angel Di Maria, che ha sostituito il suo compagno di nazionale Paulo Dybala, potrebbe arrivare anche Nahuel Molina. La società bianconera starebbe lavorando all'acquisto del giocatore dell'Udinese che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. La Juventus vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro, magari inserendo il prestito di un giovane.

Potrebbe trasferirsi nella società friulana Filippo Ranocchia che, dopo l'ottima stagione in Serie B con il Vicenza, potrebbe fare un'altra stagione in prestito ma in una società di Serie A. Nelle ultime ore, però, si parla di un'altro possibile rinforzo argentino per il centrocampo: parliamo di Leandro Paredes del Paris Saint Germain. A questo si è aggiunto anche Nicolas Tagliafico, terzino sinistro 30enne dell'Ajax in scadenza di contratto a giugno 2023. Proprio il contratto in scadenza fra un anno potrebbe agevolare un suo trasferimento a Torino a prezzo vantaggioso. Molto però dipenderà da Alex Sandro. Se il brasiliano dovesse partire, potrebbe essere sostituito proprio dall'argentino. A confermare il possibile acquisto di Taglafico da parte della Juventus è stato il giornalista sportivo Marcello Chirico.

La Juventus, se parte Alex Sandro, potrebbe acquistare Tagliafico

Se parte Alex Sandro, potrebbe arrivare Tagliafico. Secondo il giornalista sportivo Marcello Chirico, la Juventus starebbe pensando al terzino sinistro dell'Ajax che, nella stagione 2021-2022 ha disputato 30 match fra campionato olandese, Coppa d'Olanda, Supercoppa d'Olanda e Champions League, con 3 gol e 4 assist.

Un rinforzo importante perché di esperienza e qualità. Tagliafico può giocare terzino sinistro, ma anche difensore centrale, ed un giocatore dal piede sinistro potrebbe essere molto utile dopo la partenza di Giorgio Chiellini. Con il contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe lasciare la società olandese per circa 10 milioni di euro.

Molto però dipenderà dalla possibile partenza di Alex Sandro, anche se il brasiliano vorrebbe rimanere fino alla scadenza del suo contratto a giugno 2023. Inoltre, ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che non agevola una sua eventuale cessione durante il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni durante il calciomercato estivo. Potrebbe partire anche Matthijs de Ligt. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con il Bayern Monaco. Molto dipenderà dall'offerta della società tedesca a quella bianconera. La Juventus lo valuta circa 100 milioni di euro. Se dovesse partire, potrebbe arrivare uno fra Kalidou Koulibaly e Bremer. Sul brasiliano ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter.