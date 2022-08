La Juventus, nell'ultimo mese di mercato, avrà un lavoro piuttosto intenso da fare. I bianconeri devono capire quali saranno i tempi di recupero di Paul Pogba, situazione che influirà anche sui possibili ingressi a centrocampo.

In particolare, stando a quanto rivelato dal giornalista Paolo Paganini, la Juve in caso di lungo stop del francese penserebbero a un doppio colpo in mediana: "In attesa di capire cosa farà Pogba e i tempi di recupero la Juventus sta valutando un doppio investimento a centrocampo".

Insomma, le strategie di mercato dei bianconeri sono appese al consulto specialistico a cui sarà sottoposto Paul Pogba.

Paredes nel mirino della Juventus

Leandro Paredes è uno dei giocatori da tempo nel mirino della Juventus per rinforzare il centrocampo. Ma per arrivare all'argentino i bianconeri dovranno prima cedere Arthur. In caso, però, di un lungo stop di Paul Pogba, la Juve potrebbe cercare due centrocampisti.

Per questo motivo, Paolo Paganini ha parlato sia dell'ipotesi Paredes che di un possibile acquisto che arrivi dall'Italia: "Non solo Paredes ma anche un altro magari in Italia", ha scritto il giornalista su Twitter.

Per arrivare a Paredes la Juventus spera in un prestito da parte del Paris Saint Germain. I bianconeri vorrebbero un giocatore capace di integrarsi con i calciatori presenti in rosa e l'argentino sembra essere il profilo giusto. Inoltre, Paredes a Torino ritroverebbe Angel Di Maria. I due sono molto amici e anche le rispettive famiglie sono molto legate.

La Juventus cerca di piazzare Arthur

Arthur è uno dei giocatori che la Juventus starebbe cercando di cedere. Il brasiliano non ha preso nemmeno parte all tournée americana, visto che sarebbe in uscita.

Su di lui ci sarebbe un Inter del Valencia. Gi spagnoli avrebbero fatto una prima offerta alla Juventus di un prestito con parte dell'ingaggio pagato dai bianconeri.

Per il momento questa proposta non soddisferebbe del tutto la Juventus.

Le parti starebbero continuando a trattare e presto l'affare si potrebbe sbloccare. In ogni caso Arthur resta in uscita e difficilmente rientrerà nei piani di Allegri.

Anche Adrien Rabiot avrebbe delle offerte e in particolare piacerebbe al Monaco. Ma l'alto ingaggio del francese potrebbe essere un ostacolo. In ogni caso il club di Montecarlo potrebbe farsi nuovamente avanti per Rabiot dopo il preliminare di Champions League. La Juventus non vorrebbe cedere il francese, ma di fronte a una buona offerta potrebbe dire di sì.