La Juventus continua a monitorare il mercato dei portieri alla ricerca di un profilo che possa garantire affidabilità e qualità tra i pali. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’indiscrezione particolarmente interessante che riguarda uno dei migliori estremi difensori del panorama europeo. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe pensare nuovamente a Mike Maignan. Un nome di assoluto prestigio che in passato è già stato accostato ai bianconeri e che potrebbe tornare d’attualità in vista delle prossime settimane di mercato.

Maignan torna nel mirino della Juventus

Non è la prima volta che il nome di Mike Maignan viene accostato alla Juventus. I dirigenti bianconeri, infatti, avevano già sondato il terreno nell’autunno scorso, in un momento in cui il futuro del portiere francese sembrava essere tutt’altro che definito. Le trattative per il rinnovo con il Milan procedevano a rilento e diversi club europei avevano iniziato a osservare con attenzione l’evolversi della situazione.

In quel contesto anche la Juventus aveva raccolto informazioni sull’estremo difensore transalpino, valutando la possibilità di inserirsi qualora si fosse aperto uno spiraglio concreto. Successivamente, però, la situazione è cambiata, Allegri è riuscito ad ottenere che l’estremo difensore transalpino potesse rinnovare.

Adesso il tecnico livornese ha lasciato il club rossonero e il futuro di Maignan potrebbe essere lontano dal Milan. Dunque, la Juventus che cerca un portiere potrebbe tornare a pensare a lui.

L’addio di Allegri al Mila, però, potrebbe modificare nuovamente gli scenari. Molto dipenderà dalle intenzioni del giocatore e dalle strategie della società rossonera, ma la Juventus resta vigile e pronta a cogliere eventuali opportunità.

Non solo Maignan: le alternative valutate dalla Juventus

Parallelamente alla pista che porta a Maignan, la Juventus sta valutando anche altri profili di livello internazionale. Tra questi ci sono Emiliano Martinez e Guglielmo Vicario, due portieri che godono della stima della dirigenza bianconera.

Martinez rappresenta una soluzione di grande esperienza e personalità. Il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro, una cifra relativamente contenuta, ma il suo ingaggio elevato rappresenta un ostacolo non trascurabile per i bianconeri.

Diversa la situazione di Vicario. L’ex Empoli, protagonista di ottime stagioni in Premier League, ha uno stipendio più sostenibile rispetto a quello dell’argentino. Tuttavia il Tottenham valuta il suo cartellino circa 15 milioni di euro, una richiesta decisamente più elevata rispetto a quella necessaria per arrivare a Martinez.

La Juventus continua dunque a riflettere e a confrontare costi, ingaggi e prospettive tecniche. Maignan resta una suggestione affascinante, mentre Martinez e Vicario rappresentano alternative concrete per un reparto che potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del mercato bianconero.