La Juventus è al lavoro per diverse trattative di mercato interessanti in queste settimane. Si valutano cessioni non solo per motivi tecnici ma anche economici, considerando che la società bianconera vuole diminuire il monte ingaggi. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Arthur Melo, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. A proposito del francese, nelle ultime ore si parla di una sua possibile partenza, anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023. Il centrocampista guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione ed una sua eventuale partenza sarebbe utile per monetizzare dal suo cartellino.

Difficile una cessione per soli soldi, considerando che la Juventus lo valuta almeno 20 milioni di euro. Nelle ultime ore si parla di un suo possibile inserimento come contropartita tecnica per l'acquisto di Leandro Paredes, giocatore del Paris Saint Germain. A parlare di questo possibile scambio di mercato è stato Marcello Chirico. Il giornalista sportivo, su Twitter, ha dichiarato che le due società starebbero lavorando ad uno scambio di mercato fra i due centrocampisti con Adrien Rabiot che si trasferirebbe in Francia e Leandro Paredes a Torino. La Juventus dovrebbe aggiungere anche circa 10 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato fra i due giocatori.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Paredes

'Paredes-Rabiot. Si valuta un possibile scambio di mercato fra Paris Saint Germain e Juventus con circa 10 milioni di euro a favore della società francese'. Questo il tweet di Marcello Chirico in riferimento al possibile scambio di mercato che riguarderebbe i due centrocampisti.

La Juventus vorrebbe l'argentino, anche perché considerato ideale per impostare il gioco e per verticalizzare verso le punte. Attualmente, però, Paredes ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, Rabiot, invece, di 20 milioni di euro. Di conseguenza, la società bianconera dovrebbe aggiungere anche una somma di circa 10 milioni di euro.

L'ingaggio dei due giocatori è simile, guadagnano entrambi circa 7 milioni di euro netti a stagione. Di conseguenza, non andrebbe ad appesantire il bilancio societario bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altre cessioni, come già anticipato ad inizio articolo. Si valutano offerte per Alex Sandro, anche se l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione non agevola una sua eventuale partenza. Potrebbe partire Arthur Melo, che piace all'Arsenal. Per quanto riguarda invece Aaron Ramsey, la società bianconera vorrebbe una rescissione consensuale del contratto del gallese. Attualmente, però ,ci sarebbe distanza fra offerta della Juve e richieste del giocatore, che vorrebbe almeno 4 milioni di euro per lasciare la società bianconera.