Inter e Juventus sono al lavoro per programmare la prossima stagione e valutano le opportunità di mercato. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i nerazzurri potrebbero trattare con il Napoli il trasferimento di Joaquin Correa e discutere con il Chelsea per uno scambio tra Stefan De Vrij e Marcos Alonso. Mentre i bianconeri sarebbero sulle tracce di Kimpembe, Paredes e potrebbero intavolare un'operazione con il Liverpool per Naby Keita o Firmino.

Il Napoli seguirebbe Correa, il Chelsea offrirebbe Alonso per De Vrij all'Inter

Il Napoli avrebbe messo gli occhi si Joaquin Correa, ritenuto un profilo molto congeniale alle idee tattiche di Luciano Spalletti.

L'argentino potrebbe essere l'erede di Dries Mertens che non dovrebbe rinnovare il suo contratto. I nerazzurri avrebbero chiesto circa 30 milioni di euro ma i campani preferirebbero non andare oltre i 25 milioni di euro e potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto per avere l'ex Lazio.

Il Chelsea sarebbe sulle tracce di un difensore e, oltre a Milan Skriniar, potrebbe pensare a Stefan De Vrij. I Blues sarebbero disposti a proporre uno scambio alla pari all'Inter con Marcos Alonso ma i dirigenti milanesi non dovrebbero accettare perché stimerebbero l'olandese (che ha il contratto in scadenza nel 2023) circa 15 milioni di euro e vorrebbero incassare, qualora venisse ceduto, l'intera somma in formato cash.

L'ex Fiorentina, inoltre, avrebbe già un'età avanzata per i parametri degli Zhang ed uno stipendio da circa 6 milioni di euro.

La Juve sulle tracce di Paredes e Kimpembe

La Juventus sarebbe sulle tracce di un difensore, un centrocampista ma anche di un attaccante. Il direttore sportivo, Cherubini, monitorerebbe Kimpembe e Leandro Paredes del Paris Saint Germain.

Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024 e avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro mentre l'argentino, che piacerebbe anche all'Inter ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro, sarebbe in uscita e potrebbe essere un'operazione conveniente perché ha il contratto in scadenza nel 2023.

Possibile asse di mercato tra Juventus e Liverpool

La società bianconera potrebbe poi intavolare un'operazione con il Liverpool. Il club allenato da Jurgen Klopp potrebbe accettare Adrien Rabiot (che avrebbe fatto già intendere di voler lasciare Torino per intraprendere una nuova avventura) ed offrire Naby Keita ma i bianconeri sarebbero disposti anche a chiedere Roberto Firmino. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe non prolungare il suo rapporto con i Reds perché sarebbe stato scavalcato nelle gerarchie da Diogo Jota.