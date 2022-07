La stagione 2021-2022 è stata deludente per la Juventus sia dal punto di vista sportivo che del gioco. Dopo dieci anni la squadra bianconera non ha vinto competizioni, con tanti tifosi che hanno criticato il tecnico Allegri ma anche diversi giocatori. Fra i più deludenti c'è stato sicuramente Moise Kean, che non ha dato il contributo che ci si aspettava soprattutto considerando il fatto che è arrivato dall'Everton in prestito con riscatto entro giugno 2023 a circa 38 milioni di euro. Il giovane italiano si è presentato all'inizio di questa preparazione estiva in forma ottimale sorprendendo anche lo staff tecnico.

Anche nel match contro il Pinerolo ha dimostrato le sue qualità segnando tre gol nel nove a zero finale. Prestazioni e comportamenti esemplari che potrebbero agevolare la sua conferma alla Juventus. La società bianconera ha un obbligo di riscatto del suo cartellino a giugno 2023 a circa 28 milioni di euro dopo aver speso circa 10 milioni di euro per il prestito. Di conseguenza una sua permanenza è una concreta, anche perché può giocare non solo come vice Vlahovic ma anche come punta di fascia nel 4-3-3. Kean è cresciuto nel settore giovanile bianconero e di conseguenza può essere inserito nella lista B di Champions League.

Essendo cresciuto nel settore giovanile bianconero, può essere inserito nella lista B liberando un posto per la lista A. La Juventus ha un obbligo di riscatto del cartellino entro giugno 2023 a 28 milioni di euro ma si era parlato anche di un possibile riscatto anticipato e di una cessione in una società inglese o al Paris Saint Germain.

Alla fine però la Juventus potrebbe confermarlo anche perché utile nel 4-3-3 come punta centrale e punta di fascia. La sua conferma potrebbe aggiungersi anche al ritorno di Alvaro Morata, soprattutto se l'Atletico Madrid dovesse cederlo in prestito con riscatto in diverse stagioni.

La Juventus dovrà definire anche l'arrivo di due difensori centrali dopo l'addio di Matthijs de Ligt. Una partenza non proprio inaspettata se consideriamo che si parla di questo da oramai circa un mese. La Juventus starebbe lavorando su diversi giocatori, potrebbe arrivare Gabriel dell'Arsenal, piace anche Benoit Badiashile del Monaco. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.