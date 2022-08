Luis Alberto è pronto a lasciare la Lazio. Dopo le parole di Maurizio Sarri che ha confermato la volontà del calciatore di iniziare una nuova esperienza, il Mago sarebbe nel mirino di diversi club europei ma anche italiani.

Juve, possibile sfida al Siviglia per Luis Alberto

Con l'infortunio di Paul Pogba, la Juventus è a caccia di un centrocampista che possa dare qualità alla mediana a disposizione di Allegri. Sono tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini e tra questi, ci sarebbe anche quello di Luis Alberto, ormai fuori dal progetto di Sarri alla Lazio e desideroso di iniziare una nuova avventura europea.

Il club di Lotito chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per lasciar partire il dieci spagnolo e potrebbe decidere di aprire anche ad un prestito con obbligo di riscatto per favorire l'operazione.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande interesse la situazione, ma deve fare i conti con il fortissimo interesse del Siviglia di Lopetegui che da diverse settimane è in contatto con il club biancoceleste per imbastire e chiudere la trattativa per il Mago. Inoltre, il club spagnolo ha la forza economica per accontentare la società della Capitale vista la cessione faraonico di Koundè al Barcellona, mentre i bianconeri devono completare anche gli altri reparti dell'organico.

Luis Alberto non è il solo nome seguito dalla Juventus.

Infatti si starebbe sondando il terreno anche per Frankie De Jong del Barcellona che potrebbe partire in prestito. Infine, nel ruolo di regista resta in auge la candidatura di Leandro Paredes: i bianconeri avrebbero offerto una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista argentino del Psg.

Juve, interesse del Galatasaray per Rugani

Non solo acquisti. La Juventus pensa anche alle cessioni di quei calciatori ormai fuori dai radar di Allegri.

Tra questi potrebbe esserci Daniele Rugani che non ha convinto completamente durante la sua esperienza in bianconero. Il centrale italiano potrebbe così lasciare Torino per ritrovare fiducia e giocare con maggiore continuità.

Oltre ad alcune società italiane interessate alle sue prestazioni come Empoli e Sampdoria, ci sarebbe anche l'interesse del Galatasaray che vorrebbe il calciatore a titolo definitivo. La destinazione non convincere Rugani che preferirebbe restare in Italia.

Con la sua ipotetica cessione, i bianconeri potrebbero ritornare alla carica per Nikola Milenkovic che nonostante l'arrivo di Bremer, potrebbe essere il secondo acquisto importante per puntellare la retroguardia. La Fiorentina chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire il centrale serbo, nel mirino anche dell'Inter.