L'Inter nei giorni scorsi ha blindato per questa stagione Milan Skriniar, ma il giocatore slovacco va in scadenza di contratto nel giugno 2023 e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe finire nel mirino del Barcellona per un trasferimento a parametro zero dalla prossima estate.

Già in questi giorni, invece, il club nerazzurro potrebbe mettere a segno uno scambio con la Roma che riguarderebbe Roberto Gagliardini (sondato nelle scorse settimane anche dal Monza e dal Monaco) e Marash Kumbulla.

Il Real Madrid valuterebbe intanto la cessione di Eden Hazard che sarebbe stato proposto al Milan, ma il club rossonero non sarebbe interessato.

Skriniar piacerebbe al Barcellona

La società interista ha deciso di blindare Milan Skriniar dopo aver resistito agli attacchi del Paris Saint Germain. I francese avrebbero messo sul piatto circa 60 milioni di euro per arrivare al possente centrale slovacco. Le cessioni di Cesare Casadei e Andrea Pinamonti hanno permesso all'Inter di non sacrificare l'ex Sampdoria, che potrebbe rinnovare il contratto fino al 2026.

Il Barcellona, però, sarebbe interessato alle sue prestazioni e qualora il rinnovo non dovesse arrivare, nella prossima estate, potrebbe offrire un ricco contratto allo slovacco pur di averlo a parametro zero.

Possibile asse di mercato tra Roma e Inter

Inter e Roma potrebbero intanto attuare uno scambio alla pari che riguarderebbe Marash Kumbulla e Roberto Gagliardini.

Il centrocampista nerazzurro ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe interessare la società giallorossa, che deve sostituire Georginio Wijnaldum dopo il brutto infortunio subito. L'ex Atalanta avrebbe una valutazione di circa 10 milioni di euro.

Il difensore albanese, invece, non sarebbe centrale nel progetto tattico di Josè Mourinho e potrebbe lasciare Trigoria.

Il club della Capitale vorrebbe però incassare una cifra cash dalla cessione dell'ex Verona che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Il Real Madrid offrirebbe Eden Hazard al Milan

Il Real Madrid avrebbe proposto Eden Hazard al Milan. Il belga sarebbe fuori dai piani di Carlo Ancelotti e avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Il club che milita in Liga potrebbe accettare un prestito con diritto di riscatto. Lo stipendio che percepisce il giocatore, di circa 15 milioni di euro, sarebbe fuori portata per il club rossonero, che quindi avrebbe fatto sapere di avere altri obiettivi di mercato per il futuro. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, visti gli ottimi rapporti, si sarebbe offerto anche di pagare parte dell'ingaggio, ma la proposta sarebbe stata declinata dai dirigenti Maldini e Massara.