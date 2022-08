L'Inter continua a lavorare per potenziare la rosa quando mancano pochi giorni dall'inizio della nuova stagione calcistica. I nerazzurri potrebbero trovarsi di fronte anche a varie proposte di altri club, interessati ai propri calciatori.

Secondo le ultime indiscrezioni, ad esempio, il Tottenham sarebbe interessato ad Hakan Calhanoglu, il Napoli a Joaquin Correa e la Juventus al giovane Casadei.

Tottenham su Calhanoglu

Gli Spurs, su richiesta di mister Antonio Conte, avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Hakan Calhanoglu, ritenuto perfetto per i meccanismi tattici del tecnico salentino.

Il Tottenham potrebbe proporre all'Inter uno scambio con Giovanni Lo Celso, che piacerebbe molto pure alla Fiorentina, più un conguaglio economico a favore dei milanesi. Difficilmente tale offerta dovrebbe essere presa in considerazione perché il turco è un giocatore centrale nel progetto di Simone Inzaghi.

Correa accostato al Napoli

Joaquin Correa sarebbe nuovamente in orbita Napoli. La società presieduta da Aurelio De Laurentiis potrebbe intensificare i contatti coi nerazzurri se non dovesse andare a buon fine l'operazione per Giacomo Raspadori del Sassuolo. Per l'Inter il sudamericano non sarebbe incedibile visto che la coppia titolare dovrebbe essere formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

I nerazzurri potrebbero riflettere su uno scambio alla pari con il centrocampista Andrè Anguissa, ipotesi che però non scalderebbe i campani. La valutazione di Correa sarebbe di circa 25 milioni di euro. Anguissa sarebbe un profilo che piacerebbe al tecnico dei milanesi soprattutto se dovesse essere ceduto Roberto Gagliardini.

Juventus, suggestione Casadei

La Juventus avrebbe pensato a Cesare Casadei. Il calciatore classe 2003 dell'Inter, molto seguito dal Chelsea, potrebbe essere un'idea per il centrocampo dei bianconeri. I dirigenti torinesi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Daniele Rugani più un conguaglio economico di circa 10 milioni i euro.

L'Inter, però, non dovrebbe neanche prendere in considerazione l'offerta perchè valuterebbe il ragazzo della Primavera circa 20 milioni di euro. Intanto Casadei interesserebbe - come possibile prestito - anche a Sassuolo ed Atalanta.

Un difensore a basso costo per l'Inter di Inzaghi

L'Inter potrebbe pensare ad Aissa Mandi come operazione low cost per la difesa. Il calciatore algerino classe '91 sarebbe fuori dal progetto del Villarreal e i suoi agenti lo starebbero proponendo a varie squadre per consentirgli una maggiori opportunità di giocare.

I nerazzurri potrebbero prenderlo in considerazione per riempire lo slot lasciato vacante dopo la partenza di Andrea Ranocchia. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 10 milioni di euro.