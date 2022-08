Recentemente l'ex allenatore Fabio Capello ha commentato il possibile acquisto della Juventus di Arkadiusz Milik, definendo il polacco un buon giocatore non decisivo. Anche Massimo Mauro ha parlato della Vecchia Signora, affermando come i troppi infortuni rendano ancora ingiudicabile il lavoro fatto da Allegri. Infine, Boban ha commentato il potenziale della compagine bianconera e di Vlahovic.

Juventus, Capello sul possibile arrivo di Milik in bianconero: 'Non è un quel calciatore che i tifosi sognano'

In queste ore la Juventus starebbe provando a chiudere l'affare per Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Marsiglia che potrebbe approdare in bianconero con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro più 8 fissati per il diritto di riscatto.

Il possibile acquisto dell'ex Napoli ha suscitato diversi pareri negli addetti ai lavori tra cui spicca quello di Fabio Capello.

L'allenatore classe '46, intervistato nelle scorse ore da Sky Sport 24, ha commentato il possibile arrivo del polacco: "Sento parlare di Milik, ma non è un giocatore che fa la differenza. Non è quello che i tifosi sognano di vedere alla Juve: è un buon giocatore, che può far parte della rosa. Chi hanno comprato quest’anno invece fa parte degli undici che dovrebbero andare in campo titolari".

Massimo Mauro sulla Juventus: 'I bianconeri, per i tanti infortuni, attualmente sono ingiudicabili'

Massimo Mauro, altro ex juventino, ha parlato della compagine bianconera e dell'attuale situazione di emergenza che sta vivendo a causa dei diversi infortuni.

L'opinionista classe '62, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha evidenziato come attualmente sia prematuro giudicare una rosa sguarnita di tanti elementi: "Io credo che non sia giudicabile senza Bonucci, Pogba, Di Maria e Chiesa. Soprattutto questi ultimi due sono troppo importanti per la manovra offensiva, quindi penso che sia opportuno rimandare giudizi ed eventuali critiche a quando vedremo la squadra almeno rattoppata.

O pensiamo che se togliamo tre o quattro giocatori di questo livello a Inter, Milan, Napoli o Roma poi non vadano in difficoltà".

Zvonimir Boban esalta Dusan Vlahovic: 'In Italia fa la differenza'

Anche l'ex calciatore croato Zvonimir Boban è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, alla quale ha parlato del campionato italiano e delle squadre che potranno lottare per lo scudetto.

L'ex calciatore croato, commentando il potenziale della Juventus ha detto: "La Juve è affamata, ha qualità, ma ho molti dubbi. Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza".

Dopo di ciò, Boban ha aggiunto che secondo lui l'Inter sarebbe la favorita per vincere il tricolore, aggiungendo però, che alla lotta per lo scudetto si iscriverà anche il Milan campione d'Italia.