La Juventus vorrebbe intensificare i contatti per ingaggiare Filip Kostic. Il serbo avrebbe declinato le offerte in arrivo dal West Ham e sarebbe disposto a trasferirsi alla Continassa. Ci sarebbero stati già dei contatti ma i bianconeri dovrebbero trovare l'accordo definitivo con il Francoforte, società che ne detiene il cartellino. La valutazione dell'esterno sarebbe di circa 15 milioni di euro, cifra ragionevole per la società degli Agnelli che possiede ancora liquidità dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Kostic sarebbe stato anche accostato all'Inter dopo l'infortunio di Robin Gosens ma, al momento, i torinesi sarebbero in metto vantaggio.

Il suo arrivo potrebbe portare alla cessione di Luca Pellegrini.

La nuova idea di Allegri e la probabile formazione

Il possibile arrivo di Kostic potrebbe far cambiare i piani tattici a Massimiliano Allegri. L'allenatore della Juventus potrebbe optare per un passaggio alla difesa a tre proprio per sfruttare l'esterno a tutta fascia esaltandone le caratteristiche in zona gol. In questa maniera, però, Alex Sandro scalerebbe nei trio dei difensori centrali mentre Juan Cuadrado giocherebbe a tutta fascia sulla corsia destra. A centrocampo, vista l'assenza provvisoria di Paul Pogba, potrebbero essere scelti Locatelli, Zakaria e Fagioli. I bianconeri sarebbero da tempo alla ricerca di Leandro Paredes del Paris Saint Germain.

L'argentino avrebbe dato il suo consenso ma la Juventus starebbe cercando di cedere a titolo definitivo Arthur.Il brasiliano piacerebbe al Valencia di Gennaro Gattuso ed avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

In caso di 3-5-2, la Juventus potrebbe presentarsi con Szczesny, Bremer, Bonucci, Alex Sandro, Kostic, Zakaria,Fagioli,Pogba (Locatelli), Cuadrado,Chiesa (Di Maria), Vlahovic

Qualora dovesse essere confermato il 4-3-3, Kostic agirebbe da terzino sinistro e condividerebbe il ruolo con Pellegrini, che sarebbe seguito dall'Atalanta, e Alex Sandro.

La Juventus, con la difesa a quattro, potrebbe proporre: Sczesny,Cuadrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro (Kostic),Fagioli,Locatelli (Pogba), Zakaria (McKennie), Chiesa,Vlahovic,Di Maria.

La Juventus cercherebbe un vice Vlahovic

Oltre al centrocampista Lenadro Paredes, il club torinese sarebbe intenzionato ad acquistare un vice Vlahovic che sarebbe in grado di giocare come esterno sinistro.

Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Memphis Depay del Barcellona. L'olandese potrebbe essere prelevato in prestito con diritto di riscatto ma prima dovrebbe rinnovare il suo contratto con i catalani. La valutazione di Depay sarebbe di circa 15 milioni di euro.