Milinkovic-Savic infiamma il mercato della Lazio e non solo. Dopo una grande stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri, il Sergente potrebbe lasciare la Capitale e approdare in un top club. Sulle sue tracce ci sarebbero Juventus e Milan.

Juve-Milan: intreccio per Milinkovic-Savic

Le due società italiane starebbero monitorando la situazione del numero 21 biancoceleste che per un'offerta attorno ai 65 milioni di euro potrebbe salutare il club di Lotito. Il patron ha subito stabilito dei paletti per l'eventuale cessione del Sergente con un'offerta importante solo cash, per poi reinvestire il denaro e completare l'organico a disposizione di Maurizio Sarri.

Sia Juventus e Milan potrebbero virare sul centrocampista biancoceleste visti i problemi a centrocampo. I bianconeri devono attendere il ritorno di Paul Pogba che potrebbe aggirarsi attorno alle 5-6 settimane. Serve quindi un centrocampista di grande spessore per puntellare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri in attesa del ritorno dl francese. Savic non è il solo seguito dalla Vecchia Signora, che monitora anche il profilo di Frankie De Jong del Barcellona. Il discorso si estende al Milan che viste le difficoltà nell'arrivare a Renato Sanches (che sarebbe ad un passo al Paris Saint Germain) potrebbe provare ad imbastire una trattativa con la Lazio per il Sergente. Difficile che le due società possano arrivare alla cifra richiesta da Lotito che spera di trattenere Milinkovic-Savic, nel mirino anche di Chelsea e Manchester United.

Milan: idea Depay

Un'altra sfida sul mercato tra Milan e Juventus potrebbe riguardare l'attacco con le due società italiane che vogliono puntellare il reparto offensivo.

Infatti, sia i rossoneri che i bianconeri sarebbero sulle tracce di Memphis Depay, attaccante olandese che è ormai pronto a lasciare il Barcellona. Dopo l'arrivo di Lewandowski unitosi alla conferma di un altro attaccante importante come Aubameyang, lo spazio per l'ex numero 10 del Lione si sarebbe ridotto al lumicino e per questo vorrebbe lasciare i blaugrana per giocare con continuità ed arrivare nel migliore dei modi al Mondiale con l'Olanda.

Stando alle ultime notizie, il calciatore potrebbe anche rescindere il proprio contratto con il club spagnolo per diventare uno degli svincolati di lusso di questa sessione di mercato.

Il Milan sta monitorando la situazione, ma deve fare i conti con il forte interesse della Juventus che vorrebbe acquistare Depay per tappare la casella di vice Vlahovic. Oltre all'olandese, la Vecchia Signora continua a monitorare anche altre piste come quella di Giacomo Raspadori del Sassuolo, nel mirino anche del Napoli.