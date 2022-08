La Juventus, nella giornata di giovedì 4 agosto, ha partecipato alla tradizionale amichevole di famiglia a Villar Perosa. Il match fra prima squadra e under 23 è finito 2 a 0, con i gol di Locatelli e Bonucci. Proprio il capitano si è reso protagonista di un bellissimo gesto consegnando la sua maglia a Beppe Furino, indimenticato capitano bianconero che ha avuto problemi di salute negli ultimi mesi. Un'immagine che ha fatto il giro del web, trovando approvazione fra tanti utenti, bianconeri e non. Nel post partita è stato intervistato anche Massimiliano Allegri, sottolineando come la Juventus stia lavorando bene sul mercato ma che mancano dei rinforzi.

A tal riguardo, le ultime notizie di mercato parlano del possibile arrivo di Filip Kostic e di Leandro Paredes, con l'argentino che dovrebbe sostituire Arthur Melo, vicino al trasferimento in prestito al Valencia. A parlare delle trattative di mercato della Juventus è stato il direttore sportivo Malu Mpasinkatu che, in una recente intervista, ha dichiarato che il giocatore ideale come vice Vlahovic potrebbe essere Dries Mertens. Il belga, però, difficilmente si trasferirà a Torino, anche perché riferimento del Napoli fino alla scorsa stagione. Ha poi parlato delle possibili cessioni di Adrien Rabiot e Arthur Melo: secondo il direttore sportivo, la Juventus potrebbe fare uno scambio di mercato con il Liverpool offrendo Adrien Rabiot per l'acquisto di Roberto Firmino.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Firmino

'Daniele Rugani è richiesto in Italia e all'estero. L'esperienza al Galatasary potrebbe fargli bene dal punto di vista della personalità, anche se l'ultima avventura estera con il Rennes fu tutt'altro che positiva'. Queste le dichiarazioni di Malu Mpasinkatu in riferimento al difensore.

Il direttore sportivo ha parlato anche di Arthur Melo, sottolineando: 'Sul brasiliano c'è solo il Valencia e penso che alla fine si trasferirà in Spagna se vorrà avere la possibilità di fare il mondiale con il Brasile'. Su Milinkovic-Savic ha invece aggiunto: 'La Juventus farà un tentativo per il centrocampista, Lotito mi sembra più disposto a trattare rispetto al passato'.

Altra possibile trattativa di mercato, secondo Mpasinkatu, è lo scambio di mercato fra Rabiot e Firmino: 'Oltre Arthur Melo, potrebbe partire Rabiot. La sua cessione potrebbe trasformarsi in uno scambio di mercato con il Liverpool per l'acquisto di Roberto Firmino.

Il mercato della Juventus

La Juventus, come già anticipato in precedenza, è al lavoro per definire diversi acquisti importanti. Abbiamo parlato di Filip Kostic e Leandro Paredes, ma potrebbe arrivare anche Alvaro Morata. La società bianconera potrebbe offrire all'Atletico Madrid un prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.