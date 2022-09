La Juventus nel Calciomercato estivo ha lasciato partire diversi giocatori importanti come Giorgio Chiellini, Alvaro Morata, Paulo Dybala e Matthijs de Ligt. A questi bisogna aggiungere Federico Bernardeschi, che si è trasferito al Toronto. In 11 match finora disputati nel campionato americano il calciatore carrarino ha segnato otto gol fornendo due assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere un match con un assist nella Canadian Championship.

In una recente intervista il centrocampista ha parlato non solo della sua esperienza professionale al Toronto ma anche in quelle con la Juventus e la Fiorentina, società in cui è cresciuto prima del trasferimento a Torino nel 2017.

Il giocatore ha sottolineato che i primi sei mesi nella società bianconera sono stati difficili in quanto ci sono molte pressioni. Diversa invece l'esperienza professionale alla Fiorentina, dove ha giocato a 20 anni. Nella società toscana si è divertito molto ed è stato un titolare in tre stagioni in Serie A. In merito invece al Toronto, ha aggiunto che il campionato americano a sua detta ha un grande futuro e che ci sono progetti molto grandi per il calcio americano.

Bernardeschi ha parlato di Fiorentina, Toronto e Juventus

'Alla Juventus sentivo la pressione ogni giorno, durante i primi sei mesi, l’impatto è stato molto diverso dal mondo da cui venivo, e per me è stato davvero difficile', sono queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in riferimento all'esperienza bianconera.

Il centrocampista ha parlato anche dei suoi primi anni da calciatore professionista nella Fiorentina aggiungendo: 'A 20 anni ero titolare in Serie A e ho passato tre stagioni importanti a Firenze, mi sentivo me stesso, stavo bene'.

In merito alla sua esperienza professionale al Toronto ha sottolineato: 'C’erano tante squadre con cui ho parlato e varie si sono fatte avanti, ma col Toronto è andata subito in porto.

Penso che il campionato americano abbia un grande futuro, ci sono progetti in grande'.

La carriera professionale di Federico Bernardeschi

Il centrocampista Bernardeschi è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina dal 2003 al 2013, si è trasferito in prestito al Crotone nella stagione 2013-2014 giocando 38 match e segnando 12 gol in Serie B.

Dal 2014 al 2017 è stato un titolare della Fiorentina, disputando 72 match e segnando 14 gol. Dal 2017 al 2022 ha giocato con la Juventus 134 match segnando 8 gol. Poi andato in scadenza di contratto a giugno, trasferendosi al Toronto e sottoscrivendo un contratto per quattro stagioni: per ora ha già segnato 8 gol nel campionato americano.