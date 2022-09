L'Inter inizia a muoversi per il prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra si sta già azionando per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Champions League.

Inter, sfida all'Atletico per Majer

Il centrocampo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva. L'inter sta infatti monitorando diversi profili per dare maggiore qualità ed estro alla mediana a disposizione di Inzaghi. Tra i nomi seguiti ci sarebbe anche quello di Lovro Majer, talentuoso centrocampista croato che ha catturato le attenzioni di diversi top club europei grazie alle ottime prestazioni con la maglia del Rennes.

Stando alle ultime notizie di Calciomercato, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul classe 98 e potrebbero far recapitare un'offerta al Rennes per bruciare la concorrenza. Il club che però in questo momento sarebbe avanti nella corsa al centrocampista croato è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 60 milioni di euro per convincere il Rennes a cedere il centrocampista.

Per effettuare un grande colpo a centrocampo, il club nerazzurro potrebbe decidere uno dei pezzi da novanta ed in particolare Nicolò Barella che sarebbe finito nel mirino di Liverpool, Tottenham e soprattutto Real Madrid. Con un'offerta monstre da circa 70-80 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di intavolare una trattativa per la cessione del centrocampista italiano.

Inter, possibile offerta dell'Atletico per Dumfries

Come fatto nella precedente sessione estiva, l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere i suoi pezzi pregiati nel mercato invernale.

Tra i calciatori che hanno un importante mercato internazionale c'è sicuramente Denzel Dumfries che dopo il forte interesse del Chelsea sarebbe finito nel mirino di due top club spagnolo.

Infatti, sull'ex esterno olandese ci sarebbe l'interesse del Real Madrid ma soprattutto dell'Atletico Madrid che potrebbe effettuare un colpo importante già a gennaio per puntellare le corsie esterne a disposizione del Cholo Simeone.

Stando alle ultime notizie di mercato, i Colchoneros potrebbero mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per convincere l'Inter a cedere l'esterno olandese.

Altra situazione da prendere in considerazione per il mercato invernale è quella legata a Milan Skirniar, che resta un obiettivo del Paris Saint Germain. Il club francese spera nel mancato rinnovo del centrale slovacco così da poter sferrare l'attacco già a gennaio. La società francese potrebbe decidere di mettere sul piatto 25 milioni così da convincere l'Inter a cedere il suo centrale difensivo.