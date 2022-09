La Juventus è attesa da un mese di ottobre impegnativo in cui dovrà cercare di migliorare i risultati raccolti nel primo mese di stagione. Appena due vittorie in nove partite fra campionato italiano e Champions League, segnale evidente di come la squadra bianconera non riesca a crescere e a migliorare nell'impostazione di gioco. Pesano le assenze di Pogba e Chiesa ma rimane il fatto che diversi punti sono stati persi con squadre abbordabili dal punto di vista tecnico. Uno dei più criticati è sicuramente Massimiliano Allegri, che non è riuscito ad incidere dal suo ritorno a Torino.

Dopo una stagione 2021-2022 deludente in cui la Juventus non è riuscita a vincere competizioni, questo inizio potrebbe portare anche ad un'eliminazione dalla Champions League. Serviranno quattro vittorie per un'eventuale qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Intanto però la posizione di Allegri non è così certa, soprattutto se dovesse confermare i risultati deludenti anche nel mese di ottobre. Le agenzie di scommesse parlano anche di un possibile esonero del tecnico, è quotato a 2,00 dalle agenzie di scommesse. Questo significa che che la possibilità di un addio anticipato di Allegri è concreta. A tal riguardo si parla anche del possibile ingaggio di un traghettatore, potrebbe essere Paolo Montero attuale tecnico della Primavera bianconera.

Le agenzie di scommesse quotano l'esonero di Massimiliano Allegri a 2,00. Una quota giustificata dall'inizio di stagione deludente da parte della Juventus, con due sconfitte pesanti in Champions League che potrebbero condizionare la qualificazione agli ottavi di finale nella massima competizione europea.

A rischio esonero ci sarebbe anche Simone Inzaghi, con l'Inter sta avendo problemi soprattutto in campionato. Ritornando alla Juventus se dovesse esserci l'addio di Allegri potrebbe essere sostituito da Montero. Il tecnico della Primavera bianconera potrebbe guidare la Juventus fino a giugno in attesa di un tecnico di esperienza.

A tal riguardo fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sono Zidane, Tuchela, Conte e Gasperini.

Il mercato della Juventus

La Juventus sia in caso di esonero di Allegri che di conferma potrebbe fare diversi acquisti importanti nel mercato di gennaio. Si valutano soprattutto rinforzi in difesa, con giocatori di qualità che vanno in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Come terzino piacciono Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, anche loro in scadenza di contratto a giugno.