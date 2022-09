Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri già nel mercato invernale. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per completare la rosa, cosi da essere competitivi sia in Italia ma anche in Champions League.

Juve, idea Odriozola per gennaio

La società bianconera starebbe monitorando diversi profili per rafforzare le corsie esterne a disposizione di Allegri. Le fasce sono fondamentali negli schemi di gioco del tecnico italiano sia nel 4-3-3 che nel 3-5-2. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Alvaro Odriozola, esterno spagnolo ormai fuori dal progetto del Real Madrid e con una parentesi nel campionato italiano con la maglia della Fiorentina.

L'ex esterno viola non rientra più nei piani di Ancelotti e non riesce a trovare spazio nelle rotazioni, per questo vorrebbe lasciare la Casa Blanca per rimettersi in gioco e giocare con maggiore continuità. La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione e potrebbe decidere di chiedere l'esterno in prestito secco per poi valutare un acquisto a titolo definitivo nella prossima stagione.

Oltre Odriozola, i bianconeri sarebbero molto interessati anche al profilo di Fabiano Parisi dell'Empoli che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro. Sulle tracce del talentuoso terzino italiano (che l'Empoli vorrebbe blindare fino al termine della stagione), ci sarebbe anche l'Inter come possibile alternativa a Gosens.

Con l'arrivo di un nuovo esterno, restano in bilico le posizioni di Cuadrado ed Alex Sandro che al termine della stagione potrebbero lasciare Torino.

Juve, possibile sfida al Chelsea per Gvardiol in estate

Oltre ai possibili acquisti di gennaio, la Juventus sta iniziando a muoversi anche in ottica giugno. I bianconeri sarebbero infatti a caccia di un grande difensore da poter regalare ad Allegri, così da aver un pacchetto di centrali di qualità e spessore.

Sono tanti i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera. Oltre Ndicka dell'Eintrach di Francoforte e Stefan De Vrij, che potrebbe liberarsi a costo zero dall'Inter, la Vecchia Signora starebbe seguendo con grande attenzione il profilo di Josko Gvardiol, talentuoso centrale croato in forza al Lispia. La Juventus avrebbe messo gli occhi sul classe 2002 che però viene valutato attorno ai 35 milioni di euro.

In aggiunta alle richieste importanti del Lispia, i bianconeri devono far fronte all'interesse di altri top club europei ed in particolare della Premier League. Infatti, anche il Chelsea sarebbe molto interessato alle prestazioni del giovane centrale croato. Dopo Koulibaly, i Blues potrebbero mettere a segno un altro grande colpo per puntellare la retroguardia a disposizione del neo tecnico Potter.