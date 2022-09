La Juventus pensa già al mercato invernale. La dirigenza della Vecchia Signora sta infatti lavorando per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e renderla sempre più competitiva sia in campionato che in Champions League.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Zaniolo

La Juventus continua a seguire con grande attenzione la situazione di Nicolò Zaniolo che per diversi motivi era uno degli obiettivi del mercato estivo. Complice le richieste importanti della Roma, l'affare non si è concluso ma la situazione potrebbe cambiare già nella prossima sessione invernale di mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, i bianconeri potrebbero decidere di far recapitare un'ennesima offerta al club capitolino per convincerlo a cedere il talento italiano. Tutto potrebbe girare attorno al rinnovo contrattuale del numero 22 con la Roma. In caso di mancato accordo, la Vecchia Signora potrebbe fiondarsi su Zaniolo e cercare un accordo con la Roma. I bianconeri potrebbero proporre una cifra intorno ai 40 milioni di euro con la stessa modalità della trattativa con la quale è stato acquistato Vlahovic dalla Fiorentina.

Zaniolo non è il solo profilo seguito. Infatti, i bianconeri continuano a tenere sotto osservazione il profilo di Marco Asensio che la prossima estate si svincolerà dal Real Madrid.

La Juve potrebbe decidere di virare sul talento spagnolo già a gennaio, anticipando la concorrenza di altri club importanti come il Milan che da tempo è sulle tracce del calciatore.

Juve, Chelsea e Liverpool pensano ai riscatti di Arthur e Zakaria

Oltre ai possibili acquisti, la Juventus cercherà di cedere tutti quei calciatori che hanno lasciato Torino in prestito.

Tra questi c'è sicuramente Arthur che dopo delle stagioni non esaltanti con la maglia bianconera, cerca il riscatto con la casacca del Liverpool di Jurgen Klopp che ha subito rimarcato la stima nei confronti del centrocampista brasiliano. Secondo le ultime notizie di mercato, i Reds avrebbero intenzione di riscattare l'ex Barcellona per una cifra complessiva di 38 milioni di euro.

La cifra dovrebbe esser versata in due tranche, dando la possibilità al club inglese di poter finanziare un colpo importante.

Altro calciatore che potrebbe restare in Premier League è Denis Zakaria, passato al Chelsea di Thomas Tuchel negli ultimi giorni del mercato estivo. Come il Liverpool, anche i Blues potrebbero decidere di riscattare il mediano svizzero per una cifra attorno ai 30-32 milioni di euro.

Con tali cessioni, la Vecchia Signora ricaverebbe un tesoretto molto importante da poter reinvestire per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri.