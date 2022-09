L'Inter è attesa da un mese di settembre che la vedrà impegnata sia in Champions League sia Serie A. L'inizio del campionato è stato altalenante. I nerazzurri hanno alternato buone prestazioni a momenti di blackout, inanellando tre vittorie e due sconfitte. Il tecnico Simone Inzaghi ha sottolineato la necessità di correggere gli errori in fase difensiva, imputando alla squadra i troppi gol subiti. Tutto questo mentre dalla Spagna rimbalza una suggestione di mercato che riguarda un possibile interesse del Real Madrid per Nicolò Barella.

Per quel che riguarda gli innesti, l'Inter avrebbe bisogno di un attaccante in più per completare il reparto offensivo.

Nei mesi scorsi sembra ci siano stati dei contatti con Noah Okafor, attaccante del Red Bull Salisburgo. L'attaccante, cresciuto nel Basilea, ha già messo a segno 3 gol in Champions League. Per il reparto centrale potrebbe interessare Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta. Il giocatore va in scadenza di contratto nel giugno 2023 e piace a mister Inzaghi che potrebbe schierarlo nel modulo 3-4-2-1.

La valutazione di Noah Okafor potrebbe essere di circa 30 milioni di euro

Il Red Bull Salisburgo ha prelevato il giovane attaccante dal Basilea nel gennaio 2020, pagando il suo cartellino circa 11 milioni di euro. Di padre nigeriano e madre svizzera, il Okafor fa già parte dl giro della nazionale elvetica, dove ha collezionato 8 presenze e messo a segno 2 gol, uno contro l'Italia.

Nel campionato austriaco ha collezionato ha collezionato 50 presenze condite con 18 gol.

Qualora l'Inter fosse davvero interessata al giocatore dovrebbe fare in fretta. Il nome di Okafor è stato già segnato sui taccuini di alcune squadre europee, tra cui il Siviglia, il Newcastle e il Borussia Dortmund. Nel contratto tra il giovane svizzero e la sua attuale squadra non sono state inserite clausole particolari, il che lo rende molto appetibile vista la sua attuale valutazione di circa 30 milioni di euro.

Ipotesi Malinovskyi per gennaio

Oltre al reparto offensivo, l'Inter vorrebbe rimpolpare anche il centrocampo con un innesto di qualità. Negli ultimi giorni, il nome dell'atalantino Malinovskyi viene spesso accostato ai nerazzurri. Il centrocampista ucraino è poco impiegato dal tecnico bergamasco Giampiero Gasperini e il suo contratto scade a giugno 2023.

L'Atalanta potrebbe essere disposta a privarsi del giocatore già da gennaio, nell'intento di non perderlo a parametro 0.

Il prezzo da pagare per il cartellino di Malinovskyi si potrebbe aggirare sui 10 milioni di euro. Cifra abbordabile per un giocatore di indubbia qualità tecnica e che non avrebbe la necessità di adattarsi alla Serie A.

Nicolò Barella piace ad Ancelotti

Non è un mistero che il centrocampista azzurro sia nelle grazie dell'ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti. Pare che l'ex tecnico rossonero abbia già provato in passato a portare Barella nelle fila del Real Madrid.

Secondo una suggestione di mercato riportata da alcuni media spagnoli vicini ai blancos, il club di Florentino Perez potrebbe proporre uno scambio che porterebbe Ferland Mendy all'Inter in cambio di Barella e un conguaglio economico.

Nel caso che i nerazzurri vogliano privarsi del talentuoso azzurro lo potrebbero fare solo per un cifra importante e magari senza contropartite tecniche per poi investire i soldi provenienti da Madrid per rinforzare la rosa.