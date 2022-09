L'Inter studia le possibilità di mercato per la prossima stagione e potrebbe decidere di andare in ritiro nella sosta per il Mondiale in Qatar. La decisione sarebbe stata presa per compattare l'ambiente dopo un avvio non molto positivo della squadra di Simone Inzaghi. La società starebbe valutando diverse mete tra quali Malta e Spagna. Il gruppo nerazzurro potrebbe dunque lasciare l'Italia per circa 10 giorni per poi riprendere la preparazione in vista della ripresa del Campionato. Molti nomi starebbero circolando negli uffici milanesi per quanto riguarda i rinforzi sulle corsie esterne.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, piacerebbero i nomi di Alfonso Pedraza del Villarreal, Pasquale Mazzocchi della Salernitana e Juan Cuadrado della Juventus. Quest'ultima sarebbe invece interessata a Stefan De Vrij.

L'Inter valuterebbe dei nomi per potenziare le corsie esterne

La società presieduta dagli Zhang starebbe pensando di potenziare la corsia mancina per la prossima stagione. A gennaio delle voci potrebbero interessare Robin Gosens (valutato circa 28 milioni di euro) che sarebbe stato già sondato dal Bayer Leverkusen nella scorsa sessione estiva. In caso di addio potrebbero esserci dei contatti con Alfonso Pedraza del Villarreal, già seguito proprio durante l'amichevole di agosto, e Pasquale Mazzocchi.

Il primo avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro mentre il secondo rappresenta un pista più percorribile. Il ragazzo del Salernitana è in grado di giocare su entrambe le corsie ed avrebbe una stima di circa 20 milioni di euro. L'Inter potrebbe però abbassare le pretese dei campani mettendo sul piatto il cartellino di Lorenzo Lirora e quello del giovane Carboni.

Possibile asse di mercato tra Juventus ed Inter

Negli ultimi giorni starebbero circolando delle notizie sul possibile approdo di Juan Cuadrado all'Inter. Il calciatore potrebbe essere sondato come colpo a parametro zero visto che ha il contratto in scadenza nel 2023. Sarebbe un affare possibile visti i buoni rapporti che il ragazzo ha mantenuto con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

La Juventus, a sua volta, starebbe pensando di ingaggiare a fine stagione Stefan De Vrij. L'olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non dovrebbe rinnovare il suo rapporto con i milanesi. Le sue prestazioni non avrebbero convinto neanche lo staff di Simone Inzaghi che nelle ultime due uscite ha infatti preferito schierare come centrale di difesa Francesco Acerbi. De Vrij sarebbe stato criticato anche per l'errore dal quale è poi arrivato il corner che consentito all'Udinese di andare in vantaggio.