L'Inter lavora per risolvere i problemi finanziari. L'ultimo bilancio si è chiuso con un passivo di circa 140 milioni di euro nonostante i miglioramenti registrati per quanto concerne i conti in entrata. Gli Zhang, secondo quanto riportato da Marco Barzaghi di Sportmediaset, potrebbero finanziare il club con un aumento di bilancio di circa 110 milioni di euro. La cifra potrebbe essere suddivisa in varie rate e verrebbe prelevata dal prestito finanziato negli scorsi mesi da Oaktree pari a circa 400 milioni di euro. Proprio il fondo americano potrebbe poi prelevare il club se dovessero continuare i problemi economici e se la società asiatica non dovesse trovare acquirenti.

"Poi, è evidente che serve cambiare: l'unico scenario è che l'Inter cambi di proprietà. E' l'unico modo per uscire da questo circolo vizioso. Cessione a Oaktree nel 2024? Credo che ci sia la voglia di uscire prima da questa situazione, visto anche che ci sono due advisor pronti a cercare un acquirente", ha rivelato Fabrizio Biasin tramite un'intervista concessa ai microfoni di Telelombardia.

Il rinnovo di Skriniar adesso sarebbe una priorità

La cifra stanziata dagli Zhang potrebbe rivelarsi fondamentale per procedere con il rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore non ha prolungato ancora il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain. Il club francese lo avrebbe trattato già nella scorsa estate ed avrebbe addirittura proposto circa 55 milioni di euro.

Cifra che sarebbe però stata sempre rifiutata dall'Inter. A gennaio, il club transalpino potrebbe bussare alla porta nerazzurra con un'offerta inferiore perché lo slovacco, se non dovesse rinnovare, potrebbe svincolarsi a parametro zero. Il Paris Saint Germain potrebbe offrire circa 30 milioni di euro ma la società milanese starebbe studiando un altro piano per non svendere un calciatore centrale per il progetto e soprattutto per la difesa di Simone Inzaghi.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vorrebbe accelerare le trattative per il rinnovo e sarebbe convinto di proporre all'ex Sampdoria un rinnovo da circa 6 milioni di euro più bonus. L'offerta sarebbe molto allettante per Skriniar che starebbe sicuramente pensando anche all'esperienza in Ligue 1. Il club di Al-Khelaifi potrebbe garantirgli uno stipendio da circa 9 milioni di euro ma la possibilità di diventare il capitano dell'Inter, se dovesse lasciare il calcio giocato Samir Handanovic, a fine stagione, potrebbe convincerlo a restare alla Pinetina. In caso di addio, il suo sostituto potrebbe essere Trevoh Chalobah del Chelsea che sarebbe stato sondato nella scorsa estate.