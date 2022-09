La Juventus ha fatto il suo ritorno a Torino dopo la gara contro il Paris Saint - Germain. I bianconeri hanno avuto poche ore per riposare visto che in mattinata si sono subito ritrovati in campo alla Continassa. Infatti, la Juventus deve preparare la gara contro la Salernitana. Per questo match, come ha rivelato Tuttosport, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Angel Di Maria. Infatti, El Fideo ha sentito un nuovo fastidio dopo quello accusato a Ferragosto contro il Sassuolo. Per questo motivo la Juventus ha preferito preservarlo nella gara contro il PSG e dunque va verso il forfait anche contro la Salernitana.

L'obiettivo di Angel Di Maria è quello di essere a disposizione per il match del 14 settembre contro il Benfica.

Di Maria deve ritrovare la forma

Angel Di Maria è rientrato nel match contro lo Spezia della scorsa settimana. El Fideo ha giocato anche contro la Fiorentina ma poi si è nuovamente fermato. L'argentino non è ancora al meglio e deve soprattutto ritrovare la forma fisica. Per questo motivo, la Juventus preferisce fargli saltare anche la gara contro la Salernitana. Infatti, mercoledì 14 settembre, per i bianconeri ci sarà la gara contro il Benfica e sarebbe fondamentale poter avere El Fideo. Dunque, l'obiettivo è avere Di Maria per la Champions League. Contro la Salernitana ovviamente non ci saranno anche Paul Pogba, Federico Chiesa e Wojciech Szczesny.

La Juventus ha sempre assenze pesanti ma la squadra sta cercando di sopperire ai vari forfait. In particolare i nuovi acquisti si stanno integrando sempre di più e con Milik e Paredes le cose stanno andando meglio. Il polacco ha già segnato due gol e l'argentino contro il PSG è stato tra i migliori. Adesso resta da capire se sarà confermato contro la Salernitana oppure se rifiaterà.

In ogni caso la Juventus ha diversi giorni prima di giocare contro il club campano e il tempo di certo per recuperare le energie non mancherà.

Perin confermato in porta

La Juventus, nel match contro la Salernitana, ripartirà da Mattia Perin. Il numero 36 juventino sarà confermato vista l'assenza di Wojciech Szczesny. Inoltre, Perin sta rendendo al meglio e soprattutto è una figura importante per lo spogliatoio della Juventus.

Se in porta non ci saranno novità negli altri reparti, invece, ci sarà qualche rotazione. Ma se e quanto turnover ci sarà lo si saprà nei prossimi giorni anche perché Massimiliano Allegri ha tutto il tempo per pensare le eventuali novità per la gara dell'11 settembre. Quello che è certo è che la Juventus ripartirà dalle cose buone viste contro il Paris Saint - Germain al parco dei principi.