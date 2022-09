La Juventus è stata una delle società più attive nel recente Calciomercato estivo. Tanti i nomi accostati alla società bianconera. Alla fine però la spesa maggiore è stata quella per assicurarsi il cartellino di Bremer, pagato circa 49 milioni di euro, grazie anche alla cessione di de Ligt al Bayern Monaco. Per il resto sono arrivati due parametri zero, Pogba e Di Maria, due centrocampisti, Filip Kostic e Leandro Paredes e una punta, Milik. Nel 2023 potrebbero arrivare altri acquisti importanti, già a gennaio. Nel recente calciomercato estivo si è parlato del possibile arrivo di Sergej Milinkovic Savic della Lazio o eventualmente di quello di Nicolò Zaniolo della Roma.

Alla fine però i soldi richiesti dalle rispettive società non hanno agevolato l'arrivo di uno dei due giocatori. Non è da scartare però che già a gennaio la Juventus possa decidere di investire su uno dei due, in particolar modo su Zaniolo. Sarebbe il giocatore della Roma quello preferito dalla società per il settore avanzato. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere acquistato ad un prezzo agevolato nel mercato di gennaio.

Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Zaniolo nel mercato di gennaio. La società bianconera starebbe valutando un eventuale investimento importante come già successo a gennaio 2022.

Segnale evidente della volontà della società bianconera di costruire una rosa competitiva e che possa giocare per vincere non solo nel campionato italiano ma anche in Champions League. Molto dipenderà evidentemente dall'eventuale qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea da parte della Juventus.

Sarà un girone difficile quello in cui sarà impegnata la squadra bianconera, con Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa. Come ribadito dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro il Paris Saint Germain, la Juventus si giocherà il posto con la squadra portoghese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere in maniera importante anche al mercato dei parametro zero nel 2023. Ci sono diversi giocatori che potrebbero interessare alla società bianconera e che potrebbero migliorare la qualità della rosa. Per quanto riguarda la difesa piacerebbero i centrali Igor della Fiorentina e N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, come terzino sinistro invece potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo del Benfica, che la Juventus valuterà da vicino nel girone di Champions League.